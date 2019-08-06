Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Kaynak: AA