Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.00'te gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı seçimini 27 milyon 834 bin 589 oy ile kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM'de yemin ederek görevine başladı. Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den aldı.

Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"ne 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg katıldı.