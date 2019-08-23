Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

35 yıldır sürdürdüğüöüz terörle mücadelede askerimizin, polisimizin, jandarmamızın gösterdiği başarı tarihe altın sayfalarla geçecektir. Sınırlarımız içinde ve ötesinde mücadele veren tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum.

"Bu devlet bir kabile devleti değildir"

Bu devlet bir kabile devleti değildir. Bu devlet tarihe malolmuş bir devlettir. Kara Kuvvetleri Komutanlığımız 2228. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Malazgirt zaferimizin 948. yıl dönümü için inşallah Malazgirt'te olacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın sayılı ordularındandır.

"Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa ona göre davranacağız"

Ülkemizi savaş suçlusu göstermeye çalışıyorlar. Türkiye şehitler verirken kendi konforlu dünyalarından bize ahkam kesenlerin sözlerine göre hareket edecek değiliz. Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa ona göre davrandık, ona göre davranacağız. Eğer S-400 almamız gerekiyorsa onun için aldık, onun için alıyoruz.

"Kıbrıs'taki haklarımızı korumaya devam edeceğiz"

Şu anda Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığını söyleyen zavallılar var. Kıbrıs'taki haklarımızı korumaya devam edeceğiz.

"Terör örgütlerini sınırımız içinde bitirme noktasına geldik"

Terör örgütlerini sınılarımız içinde büyük ölçüde bitirme noktasına geldik. Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun batı ayağını tümüyle kırdık. İnşallah bu koridorun doğu ayağını da halen devam eden müzakerelerin ardından kırdığımızda gerçekten büyük bir oyunu bozmuş olacağız. Sayın Putin ile 1,5 saat civarında bunları konuştuk. Önümüzdeki hafta Trump ile de konuşacağız. Biz artık masadayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerini sınırlarımız içinde büyük ölçüde bitirme noktasında geldik. Rusya Devlet Başkanı Putin ile bu konuları konuştuk, Trump’la da konuşacağız biz artık masadayız.https://t.co/8IG8lH85Np pic.twitter.com/3BWoS9zYjr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 23, 2019

"Milletin parasını Kandil'e gönderenlere seyirci kalmayacağız"

Milletimiz olup bitenin farkında. Girdiğimiz her mücadelede 82 milyonun kalbinin, duasının, desteğinin arkamızda olduğunu biliyoruz. Bir takım belediye başkanlarının görevlerinden alınması bu çerçevede yapılmaktadır. Kendilerine gelen parayı halka değil de Kandil'e gönderenlere biz seyirci kalamayız ve kalmayacağız. Bir belediye başkanının görevi şehre, halka hizmettir. Şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin kapısının önüne koyuyorlarsa biz de onları kapının önüne koyarız. Bunlara seyirci kalanlar gaflet içindedir. Günü geldiğinde tüm pazarlıklar, tüm ilişkiler, tüm ortaklıklar bilgileriyle, belgeleriyle ortaya dökülecektir. Kim terörle el ele olursa milletin verdiği yetkiyi kullanırız.

[HDP’li Belediye’ye görevlendirme] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin vergileriyle kendilerine gelen parayı halka değil, Kandil’e gönderenlere, dağa gönderenlere biz seyirci kalmadık, kalmayacağız.https://t.co/Zfmo3K1ll5 pic.twitter.com/P0qbBE46J1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 23, 2019

İspanya'dan Fransa'ya kadar benzer işlemler yapılırken sesleri çıkmayanlar, konu Türkiye olunca ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bu tavır, söz konusu çevrelerin demokratlıklarından değil, ülkemize olan husumetlerindendir.

"Milletimize müjdelerimiz olacak"

Suriye meselesi başta olmak üzere, güvenlikten ekonomiye her alanda milletimize müjdelerimiz olacak. Her türlü imkana ve kararlılığa sahibiz. Biz bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça, kardeş oldukça hep birlikte Türkiye oldukça Allahın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur.

Kaynak: TRT Haber