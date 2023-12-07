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Gündem
TRT Haber 07.12.2023 13:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyaret kapsamında gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile görüştü
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'da.

 

Erdoğan, Atina'da ilk olarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Merkezindeki görüşmenin ardından Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

Görüşmenin ardından Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenleyecek ardından çalışma yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Atina'da Başbakanlık binasındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

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