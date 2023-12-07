Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'da.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. pic.twitter.com/MiiYhpyqY4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 7, 2023

Erdoğan, Atina'da ilk olarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Merkezindeki görüşmenin ardından Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

Görüşmenin ardından Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenleyecek ardından çalışma yemeğine katılacak.

Atina'da Başbakanlık binasındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.