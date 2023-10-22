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Gündem
TRT Haber 22.10.2023 16:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, İstanbul'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı'nı kabul etti
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanısıra İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmasının ardından günlerdir yoğun bir diplomasi trafiği sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar 23 liderle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı'nı kabul etti

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile de telefonla Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarında, Gazze'de insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere insani yardımların ulaştırılması konularını dile getirdi.

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