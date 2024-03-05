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TRT Haber 05.03.2024 20:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Gazze'deki son durumu görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'ı 7 aylık bir aranın ardından Beştepe'de konuk etti.

Türkiye, İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Ankara'nın önceliği, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının bir an önce durdurulması. Bu hedefe ramazan ayı başlamadan ulaşılması için de yoğun diplomasi trafiği yürütülüyor.

Hem Filistin yönetimi hem Hamas hem de diğer ülkelerle farklı düzeylerde temas sürüyor. Bu kapsamda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye önemli bir ziyarette bulunadu. 

Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesinde, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılabilecek adımların da konuşulması bekleniyor. 

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