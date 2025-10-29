Açık 10.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 29.10.2025 20:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahiplerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahiplerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahiplerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasının ardından 2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimleri açıkladı.

İşte ödün sahipleri:

Bilim ve Kültür alanında: Süleyman Seyfi Öğün
Resim alanında: Yalçın Gökçebağ
Müzik alanında: Yalçın Tura
Arkeoloji alanında: Fahri Işık
Fotoğraf alanında: Ali Jadallah

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e takdim edilecek.

