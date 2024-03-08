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TRT Haber 08.03.2024 17:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sevgili gençler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada karşımda ülkemizin en büyük gençlik hareketini görüyorum. Ülkemizin son 10 yıldaki gençlik çalışmalarına mührünü vuran çalışkan kardeşlerimi görüyorum. Bir iyilik hareketi görüyorum. Milletimizin yanında olan kahramanlar görüyorum.

Kalbi ülkesinin istiklali ve istikbali için çarpan Türkiye Yüzyılı gençlerini görüyorum. Bu yeni nesil Allah'ın izni ile maya tutmuştur. Yurtları ile, bursları ile, ticarethaneleri ile TÜGVA ailesi her alanda dal budak salıyor. Bu çelikten iradeyi daha da yükselteme vakti şimdi.

Her gün yeniden doğarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız. Medeniyetimizi ihya ederek büyük atılımı beraber gerçekleştireceğiz. Gençlik büyük lütuf. Bu büyük lütfun hakkını vermek için yurtlarımızı hikmet yuvası haline getirerek her alanda kabiliyetlerimizi geliştirerek sanal dünya ile gerçek dünya dengesini kurarak, iman varsa imkan da vardır anlayışı ile zorlukları aşıp mücadeleyi her alanda sürdürmeliyiz.

Sizlerin böyle bir şuur ile hayatınıza yön vermesini diplomalarınızdan daha önemli görüyorum. Sadece diploma değil bireysel birikimler de çok önemlidir. Akranları ile ciddi müzakere yapacak kabiliyete sahip olmayan, her açıdan şahsiyetini inşa etmeyi dert etmeyen bir gençlik bizim için kayıptır.

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