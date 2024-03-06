Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar:

Yaklaşık 11 ay sonra bir kez daha Elazığ'da bulunmanın, sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Şu anda meydanda 65 bin kişi var.

6 Şubat ve diğer depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

31 Mart'ta bir kez daha sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Elazığ'ın bir kez daha tarih yazacağına gönülden inanıyorum. Gakkoşlar bizimle yürüdükçe kimse yolumuzu kesemez.

"Teröristlerin planlarını yırttık attık"

Sizlerden aldığımız güçle, ülke ve millet düşmanlarına kaçtıkları dağları, saklandıkları mağaraları dar ediyoruz. İnlerine giriyoruz. Bu ülkenin evlatlarına asla ihanet edilemez. Sınır içinde ne kadar terörist varsa tepelerine tepelerine biniyoruz. 'Girilemez' denilen ne kadar yer varsa hepsine girdik, hepsini temizledik. 7 gün 24 saat operasyonlarımıza devam ediyoruz. Artık terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Birilerinin bölücü terör örgütüne bir teröristan kurdurtma hayalleri vardı. Gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla bu planları yırttık attık. Söz konusu vatanımızın bekası, devletimizin bütünlüğü, milletimizin huzur ve emniyeti ise bizim kimseyi gözümüz görmez.

Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan katil sürülerinin kökünü elbet kurutacağız. Batılı efendilerine güvenip de topraklarımıza göz dikenlerden, bizi bölmeye çalışanlardan bunun hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız. Terörü sonsuza dek bitirerek şehitlere borcumuzu ödeyeceğiz.

"2028 yılında KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz"

Türkiye, yüzyılını inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta 5. nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. Bu alanda Türkiye dünyanın ilk 4 ülkesi arasında yerini aldı. KAAN’ı görüyor musunuz KAAN’ı, nerede bu CHP, diğerleri. İnşallah 2028 yılında KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz.

"Ekonomimizin temel direkleri çok güçlü"

Ekonomimiz 2023'te yyüzde 4,5 büyüdü, ülkemiz gelişiyor. İhracatımız artmaya, cari açığımız iyileşmeye devam ediyor. Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde sorun yok. Ekonomimizin temel direkleri son derece sağlam.

Türkiye olarak amacımız vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir. Uzun yıllar tek hanede tuttuğumuz gibi yine başaracağız.

Çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere vatandaşlarımızın bütün sıkıntılarını biliyoruz. Bütçe imkanlarımızı zorlayarak, emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları attık, atıyoruz.

Biz sırf oy uğruna vatandaşımıza yalan söylemedik. Hep dürüst olup insanımıza gönül diliyle konuştuk. İnşallah el ele verip tüm sorumları da çözeceğiz. Belediyelerde her biri şanla, şerefle geçen 30 yıllık tecrübeye sahibiz. Tek gayemiz milletimize hizmettir.

Muhalefet tembellikten kurtulamadı. Öyle bir hale geldi ki, millet adeta pembe dizi izler gibi bunların ayak oyunlarını birbirleri hakkında atıp tutmalarını izliyor.

Biz eser ve hizmet siyasetiyle son 21 yılda Elazığ'da 137 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Elazığ'da 143 bin dekar alanı da suya kavuşturacağız.

Elazığ'da şubat ayında 2 bin 255 deprem konutunu teslim ettik, inşası devam eden 4 bin 713 konutu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz

Önümüzdeki dönem Keban'a doğal gaz arzını sağlayacağız.

Ayrıntılar geliyor...