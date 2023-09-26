Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Dış politika kulvarında yoğun bir programımız vardı.

3 yılın sonunca 1,3 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğü ve 15 bin dolar kişi başı geliri yakalayacağız. Türkiye Yüzyılı biz ilan etmiş olsak da bu vizyon 85 mliyonun tamamını milli hedefidir.

Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak gayesidir. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdini OVP'ye destek olmaya davet ediyorum. 85 milyon el ele gönül gönüle Türkiye'yi hedefleriyle buluşturacağız. Hem depremin yaralarını saracak hem de Türkiye'yi hedefleri ile buluşturacağız.

Bu sene Hindistan'da düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılarak Türkiye'nin yaptığı katkılara dikkat çektik. G20'de aktif yol oynamaya devam edeceğiz.

Cumhur İttifakı olarak yeni yasama döneminde sivil anayasa için çalışmalarımızı hızlandıracağız.

Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesi

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.

Ücretsiz 10 GB kota desteği vereceğiz. 18 yaşına giren tüm gençlerimize de bir yıl süreyle genç kart vereceğiz. Bu kartın sahibi tüm gençlerimiz kültürel etkinliklerden ücretsiz faydalanabilecek.

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