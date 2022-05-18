Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

19 Mayıs milletimizin şartların en zor olduğu dönemde bile kendi yolunu çizme iradesinin göstergesidir.

"Eser ve hizmet siyaseti ile yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz"

Türkiye'nin kapsamlı ve iddialı vizyona sahip tek parti AK Parti, tek siyasi birliği, Cumhur İttifakı'dır. İnşallah AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki dönemde eser ve hizmet siyaseti ile yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

"Dünyada deniz üzerinde olan 5 havalimanından ikisi bizim ülkemizde"

Dünyada deniz üzerinde 5 havalimanı var, ikisi bizim ülkemizde, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanları.

"2023 seçimleri, Türkiye hedeflerimizin kilit taşı olacaktır"

2023 bizim için bir final değil, büyük ve güçlü Türkiye için yeni bir milar, yeni bir başlangıç olacaktır. 2023 seçimleri, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimizin kilit taşı olacaktır. Eser ve hizmet siyasetimizden, demokrasi ve kalkınma programlarımızdan taviz vermeden samimiyetle çalışacağız.

"Ettikleri her kem sözüm hesabını hukukta verecekler"

CHP İstanbul İl Başkanı'nın mahkumiyet kararının onaylanmasının ardından bize yönelik iftira kampanyası başlattılar. Yargı kararları eleştirilebilir ama kişilik haklarına saldırı derecesine varan sözler siyasetin değil hukukun konusudur. Ettikleri her kem sözüm hesabını hukukta verecekler. SADAT'ın yöneticileriyle, kendileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde, bizim şu anda kullandığımız adeta darbeci bir kuruluş olduğunu söyleyecek kadar terbiyesizleşiyor.

(Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyareti) Bunun, Türkiye'nin, arabulucu rolüne ve sınırları dışında yürüttüğü operasyonlara karşı bir cevap olduğunu iyi biliyoruz.

"Dertleri Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil"

Henüz SADAT tartışması bitmeden Atatürk Havalimanı'nda inşa edeceğimiz Millet Bahçesine binbir yalanla saldırmaya başladılar. Atatürk ismi üzerinden fırtına koparanların amacı kendilerine kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir. Tüm darbecilerin demokrasimize yaptıklarını gizlemek için kullandıkları hep Atatürk ismi olmuştur. Dertleri Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil. Mesele Atatürk değil, Türkiye'nin ve milletin kazanımları.

"Millet Bahçesi'ne çevrecilik diye karşı çıkmaları tam bir garabettir"

Dünyanın ilk 3 havalimanından bir tanesidir. Konumu, kapasitesi, alt yapısı bu eseri itibarsızlaştırma çabaları beyhudedir. Atatürk Havalimanı'na yapacağımız Millet Bahçesi'ne çevrecilik diye karşı çıkmaları tam bir garabettir. Bu hizmete itiraz edenin bırakın çevreciliğini, siyasetçiliğini, insanlığından şüphe etmek lazım. Ülkemizin gururu olacak Millet Bahçesi'ni bir de yabancılara satılacak diye milleti galeyana getirmeye çalışıyor.

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