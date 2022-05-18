Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Yarın 103. yıl dönümüne ulaşılacak 19 Mayıs 1919 tarihi, milletin istiklal ve istikbal mücadelesinin önemli dönüm noktalarından biri. Samsun'dan başlayıp Ankara'da devam eden, İzmir'de nihai hedefine ulaşan; ardından Cumhuriyet'in ilanıyla taçlanan bu sürecin şanı da şerefi de gururu da milletimize aittir. 19 Mayıs milletimizin şartların en zor olduğu dönemde bile kendi yolunu çizme iradesinin göstergesidir.

"Eser ve hizmet siyaseti ile yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz"

Türkiye'nin kapsamlı ve iddialı vizyona sahip tek parti AK Parti, tek siyasi birliği, Cumhur İttifakı'dır. İnşallah AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki dönemde eser ve hizmet siyaseti ile yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

"Dünyada deniz üzerinde olan 5 havalimanından ikisi bizim ülkemizde"

Dünyada deniz üzerinde 5 havalimanı var, ikisi bizim ülkemizde, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanları. Her ne kadar bazı gafiller bu Havalimanı'na bile kulp takmaya kalktıysa da, biz açılış töreninde milletimizin heyecanını, mutluluğunu, şükran duygularını bizzat gördük. Resmi rakam olarak o gün 70 bin kişinin katıldığı böyle bir açılış hamdolsun bizler için ayrıca gurur verici oldu. Ülkemizin Karadeniz kıyısındaki son şehirleri olan Rize ve Artvin'in ekonomik ve sosyal potansiyelini en üst seviyede kullanabilmesine imkan sağlayacak bu Havalimanı'nın milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"2023 seçimleri, Türkiye hedeflerimizin kilit taşı olacaktır"

2023 bizim için bir final değil, büyük ve güçlü Türkiye için yeni bir milar, yeni bir başlangıç olacaktır. 2023 seçimleri, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimizin kilit taşı olacaktır. Eser ve hizmet siyasetimizden, demokrasi ve kalkınma programlarımızdan taviz vermeden samimiyetle çalışacağız.

"Ettikleri her kem sözüm hesabını hukukta verecekler"

CHP İstanbul İl Başkanı'nın mahkumiyet kararının onaylanmasının ardından bize yönelik iftira kampanyası başlattılar. Yargı kararları eleştirilebilir ama kişilik haklarına saldırı derecesine varan sözler siyasetin değil hukukun konusudur. Ettikleri her kem sözüm hesabını hukukta verecekler. SADAT'ın yöneticileriyle, kendileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde, bizim şu anda kullandığımız adeta darbeci bir kuruluş olduğunu söyleyecek kadar terbiyesizleşiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP İstanbul İl Başkanı’nın mahkumiyet kararlarının bazılarının Yargıtay tarafından onanmasının ardından bize yönelik bir saldırı, hakaret ve iftira dalgası başlattılar.https://t.co/y96wcHFW60 pic.twitter.com/bO2XqrkFLC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2022

(Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyareti) Bunun, Türkiye'nin, arabulucu rolüne ve sınırları dışında yürüttüğü operasyonlara karşı bir cevap olduğunu iyi biliyoruz.

[Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gidişi] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, niçin şimdi yapıldığını da çok iyi biliyoruz. https://t.co/y96wcHFW60 pic.twitter.com/GyAnSXV2zq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2022

"Dertleri Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil"

Henüz SADAT tartışması bitmeden Atatürk Havalimanı'nda inşa edeceğimiz Millet Bahçesine binbir yalanla saldırmaya başladılar. Atatürk ismi üzerinden fırtına koparanların amacı kendilerine kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir. Tüm darbecilerin demokrasimize yaptıklarını gizlemek için kullandıkları hep Atatürk ismi olmuştur. Dertleri Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil. Mesele Atatürk değil, Türkiye'nin ve milletin kazanımları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk Havalimanı’nda inşa edeceğimiz millet bahçesine binbir yalan, binbir iftira ile saldırmaya başladılar. https://t.co/y96wcHFW60 pic.twitter.com/gbAMYZxAOR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2022

"Millet Bahçesi'ne çevrecilik diye karşı çıkmaları tam bir garabettir"

Dünyanın ilk 3 havalimanından bir tanesi olan Atatürk Havalimanı'nın bir pisti faaliyettedir. Konumu, kapasitesi, alt yapısı bu eseri itibarsızlaştırma çabaları beyhudedir. Atatürk Havalimanı'na yapacağımız Millet Bahçesi'ne çevrecilik diye karşı çıkmaları tam bir garabettir. Bu hizmete itiraz edenin bırakın çevreciliğini, siyasetçiliğini, insanlığından şüphe etmek lazım. Ülkemizin gururu olacak Millet Bahçesi'ni bir de yabancılara satılacak iddiasıyla milleti galeyana getirmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi Atatürk’ün ismine sahip çıkmak değil, bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir. https://t.co/y96wcHFW60 pic.twitter.com/kHSBqC7yAP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2022

Aliya İzzetbegoviç'in karargahını mağara olarak nitelendirenlere en iyi cevabı Boşnak kardeşlerim sandıkta verecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aliya’nın karargahını 'mağara' diyerek kendi aklınca değersizleştirmeye çalışan bu zata en güzel cevabı Boşnak kardeşlerimizin sandıkta vereceğine inanıyorum. https://t.co/y96wcHFW60 pic.twitter.com/52aRgHP330 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2022

"İstanbul'un fethini Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız"

Türkiye'ye yapılan yatırımları engellemeye çalışmak, siyaset değil, ihanettir. 29 Mayıs İstanbul'un fethini Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız, ilk ağacı da dikeceğiz. Biz İstanbul ile birlikte ülkemizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz.

[Atatürk Havalimanı tartışması] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz orada 29 Mayıs İstanbul'un fethini kutlayacağız. https://t.co/y96wcHFW60 pic.twitter.com/Xw4LwMZZDA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2022

"Mazlum ve mağdurların haklarını savunmak tarihi bir sorumluluktur"

Son günlerde yapılan Suriyeli sığınmacılarla ilgili yapılan tartışmalar da kirli oyunlarının bir parçasıdır. CHP'nin husumet ve kin kokan yabancı düşmanlığı söylemlerine karşı çıkıyoruz. Dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların haklarını savunmak tarihi bir sorumluluktur.

Ekonomik sıkıntılar gelişmiş ülkeler başta olmak üzere herkesi kara kara düşündürüyor.

"NATO'nun genişlemesi bize saygı oranında anlamlı"

NATO'daki müttefiklerimizden bizim hassasiyetlerimizi anlamalarını ve destek vermelerini bekliyoruz. Türkiye'nin kendi sınırlarını korumadaki çabalarını anlamalarını bekliyoruz. Siz bize teröristleri vermeyeceksiniz, sonra bizden NATO'ya girmek için destek bekleyecesiniz. PKK'ya destek verip üyelik için destek istemek tutarsızlıktır. Bize teröristleri iade etmeyen ülkelerin NATO üyeliğine "evet" diyemeyiz. NATO'nun genişlemesi, bizim için hassasiyetlerimize gösterilecek saygı oranında anlamlıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz. NATO bir güvenlik oluşumudur, güvenlik teşkilatıdır dolayısıyla bu güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye biz ‘evet’ diyemeyiz. https://t.co/y96wcHFW60 pic.twitter.com/kmMgHSm1IM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2022

"Pazartesi günü gelmek istiyorlamış, boşuna yorulmasınlar"

(İsveç ve Finlandiya'nın NATO adımı) Pazartesi günü gelmek istiyorlamış, boşuna yorulmasınlar dedim, terör örgütleri hala İsveç'te yürüyor.

"Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok"

Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, güvenliğimizi tehdit eden eylemleri kaynağında kurutmakta kararlıyız. NATO'daki ortaklarımız Türkiye'yi hedef alan terrö örgütlerine silah ve mühimmat göndermedi mi? Yüz milyonlarca euroyu veriyorlar, terör örgütleri daha da palazlansın diye.