Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"522 konutu bugün teslim ettik"

Aramızdaki kardeşliğin nişanesi olan eserleri, projeleri hizmete açmanın sevincini paylaşıyoruz. Bu sabah Türkiye tarafından Laç'ta inşa edilen deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik. 522 konutun bugün tesliminden milletim adına iftihar duydum. O dönemde Başbakan Edi Rama kardeşimle sürekli irtibat halinde olduk.

Ramazan ayına kadar Namazgah Camii'ni de bitireceğiz. Balkanlar'da, Türkiye ve Arnavutluk'un üstesinden gelemeyeceği hiçbir meselenin olmadığına inanıyorum

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