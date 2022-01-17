Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 20:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta Ethem Bey Camii'nin Açılış Töreninde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"522 konutu bugün teslim ettik"
Aramızdaki kardeşliğin nişanesi olan eserleri, projeleri hizmete açmanın sevincini paylaşıyoruz. Bu sabah Türkiye tarafından Laç'ta inşa edilen deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik. 522 konutun bugün tesliminden milletim adına iftihar duydum. O dönemde Başbakan Edi Rama kardeşimle sürekli irtibat halinde olduk.
Ramazan ayına kadar Namazgah Camii'ni de bitireceğiz. Balkanlar'da, Türkiye ve Arnavutluk'un üstesinden gelemeyeceği hiçbir meselenin olmadığına inanıyorum
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Arnavutluk Recep Tayyip Erdoğan TİKA
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