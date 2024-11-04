Parçalı Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.11.2024 18:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Bişkek'e gitti.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan Türk Devletleri Teşkilatı
Sıradaki Haber
AK Parti Grup Başkanı Güler: Belediyelere geçici bir süreyle görevlendirme yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:26
Borsa günü düşüşle tamamladı
18:11
Diyarbakır'da eylem ve etkinliklere geçici yasak
18:08
Artvin'de kaybolan işçiyi arama çalışmaları 10'uncu gününde
17:54
Belçika'da hükümet krizi 150. gününde sürüyor
18:00
Hac kayıtları 15 Kasım'a kadar yapılabilecek
17:55
Roketsan, ileri teknoloji deniz sistemleriyle 'Euronaval'da
İşçiler ile belediyenin anlaştığı Kartal'da bazı mahallelerde çöpler hala toplanmadı
İşçiler ile belediyenin anlaştığı Kartal'da bazı mahallelerde çöpler hala toplanmadı
FOTO FOKUS
İşgalci İsrail Lübnan'da bir kasabayı böyle yıktı
İşgalci İsrail Lübnan'da bir kasabayı böyle yıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ