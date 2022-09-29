Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programı'na katılmak için geldiği Bursa'nın İznik ilçesinde, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programı'na katılmak için geldiği Bursa'nın İznik ilçesinde, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan
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