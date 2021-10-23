Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma toplantımızın partimiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz bugünlere büyük ve güçlü Türkiye sevdasına gönül veren isimsiz kahramanların gayretleriyle geldik. Bizim yolumuz Eskişehir'i fetheden büyük kumandan 2. Kılıçarslan'ın yoludur. Bizim yolumuz, Eskişehir'in manevi muhafızı aşık Yunus'un yoludur. Bizim yolumuz abideleşen mücadeleleriyle işgalci Yunan'a kök söktüren Eskişehirli şehit ve gazilerin yoludur. Bizim yolumuz bugün de gerektiğinde vatanı, bayrağı, ezanı, istiklali ve istikbali uğruna can vermekten çekinmeyen yiğitlerin yoludur.

AK Partili kadrolar olarak uzun ince bu yolda başımız dik alnımız ak şekilde tam 20 yıldır yürüyoruz. İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanımızla aziz milletimize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi hor görmeden, hiç kimseyi dışlamadan 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalışıyoruz. Ayrımcılık bizde yok.

"Türkiye'de huzurun, barışın, kalkınmanın, istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır"

Milletimizin kardeşliğini güçlendirmek dışında şimdiye kadar hiç bir amaç gütmedik gütmüyoruz. Burada üzerine basa basa ifade etmek isterim ki dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de huzurun, barışın, kalkınmanın, istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/Y87a1U5eu3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 23, 2021

"Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız"

Son 19 yılda karşılaştığımız nice badireyi nasıl suhuletle atlattıysak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda hız kesmeden, tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz. Türk ekonomisini yatırım, üretim, ihracat ve istihdam sütunları üzerinde yükseltmek için yurt içinde ve yurt dışında gayret gösteriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yılda badireleri nasıl suhuletle atlattıysak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız. pic.twitter.com/G3leRqzuMk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 23, 2021

Bu amaçla hafta başından itibaren 3 ülkeyi kapsayan 4 günlük bir Afrika gezisi gerçekleştirdik. Angola ziyaretinde farklı alanlarda 7 anlaşmaya imza attık. Togo'da aynı şekilde ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını genişletecek verimli görüşmeler yaptık. Yine Togo'da komşu ülkeleri de oraya davet etmek suretiyle Burnika Faso ile orada görüşme yaptık ve 4 ülke ile Togo'da yaptığımız görüşmeler çok manidardı. Afrika'nın 201 milyonu bulan nüfusu ile Nijerya'da da bir çok alanda önemli kararlar aldık.

"Afrika çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları geçiyor"

Buralar daha 15-20 yıl öncesine kadar Türkiye'nin hiçbir varlık göstermediği coğrafyalardı. Türkiye oraları bilmiyordu, tanımıyordu. Buralar bizden önce Türkiye'nin tanınmadığı, bilinmediği, ülkemizden çok uzakta görülen yerlerdi. Bugün kıtanın her yerinde Türk ürünlerini, Türk şirketlerini, insanımızın yardım elini bu topraklara uzatan sivil toplum kuruluşlarını görmekten bu milletin bir evladı olarak gerçekten iftihar ediyorum. Bizden önce Afrika'da ülkemizin esamesi dahi okunmazken hamdolsun bugün kıta ülkeleriyle toplam ticaretimiz 25 milyar doları aşıyor. Türk müteahhitler kıtanın dört bir yanında toplam değeri milyarlarca doları bulan mega projelere imza atıyor. Afrika çapındaki yatırımlarımızın değeri ise 6 milyar doları geçiyor. Öyle ki bazı ülkeler de bizi Türk şirketlerinin inşa ettiği havalimanları, yollar, otoyollar, limanlar, kamu binalarında karşılıyor.

Türkiye'deki üniversitelerden mezun 11 bini aşkın genç, gönül elçilerimiz olarak kendi toplumlarına hizmet ediyor. Arka planında yatırımcılarımızın, üreticilerimizin, tüccarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, diplomatlarımızın, siyasetçilerimizin emeği, alın teri ve mücadelesi olan bu başarı hepimizin ortak başarısıdır. Türkiye'nin sadece Afrika kıtasında değil, Asya'dan Latin Amerika'ya, Karayipler'den Uzak Doğu'ya kadar farklı coğrafyada yazmış olduğu destan hepimizin ortak destanıdır. Ülkemizin ihracat rakamlarını artıracak, üretim kapasitesini güçlendirecek, Türkiye'ye daha fazla yatırım çekecek çabalardan kimse gocunmamalı, bilakis herkes bundan gurur duymalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ufku dar olanlar, bizim çok boyutlu dış politikamızı maalesef anlayamıyor. Hayatında hiç ticaret yapmamış, ihracat nedir, yatırım nedir, üretim, kalite nedir bilmeyen kifayetsizler Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyor. pic.twitter.com/dWIRh2mmxQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 23, 2021

"Türkiye'nin daha adil dünya ideali ile verdiği mücadele sömürgeci ve içimizdeki uzantılarını rahatsız ediyor"

Ufku dar olanlar, bizim çok boyutlu dış politikamızı malesef anlayamıyor. Hayatında hiç ticaret yapmamış, ihracat nedir, yatırım nedir, üretim, kalite nedir bilmeyen kıfayetsizler Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyor. Aynı soruyu ülkemizdeki lejyonerleriyle birlikte tescilli sömürgeciler de soruyor. Türkiye'nin daha adil bir dünya idealiyle verdiği mücadele sömürgecilerin ve içimizdeki uzantılarını fevkalade rahatsız ediyor. Afrika'daki kendi kanlı ve katliamcı geçmişleriyle yüzleşmek yerine Türkiye'ye laf atanları biz kesinlikle muhatap almıyoruz.

Siz değil misiniz, Cezayir'de 1 milyon insanı katlettiniz, Nijerya'da 1 milyon insanı katlettiniz, Ruanda'da 900 bin insanı katlettiniz. Kim bunlar? Batı, batı, Fransa bunu yapanlar. Bunlar bize insanlık dersi veremez. Bunlar önce insanlığı öğrenmeleri lazım. Nereden? Türkiye'den öğrenmeleri lazım. Çünkü bizi Afrika politikamızdan dolayı eleştirenlere hak ettikleri cevabı bizden önce Afrikalı kardeşlerimiz zaten misliyle veriyor. Küresel vizyonumuzun en önemli parçalarından olan Afrika kıtasıyla iş birliğimizi, sömürgecileri ve içimizdeki beşinci kollarını rahatsız etme pahasına önümüzdeki dönemde de güçlendirmeyi sürdüreceğiz.

Yurt dışında bu adımları atarken ülkemizin içini de ihmal etmiyoruz. ihracatçılarımıza yeni kapılar açıyoruz. Hemen her hafta ülkemizin bir şehrini ziyaret ederek yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış heyecanını milletimizle birlikte yaşıyoruz. Hizmet yolculuğumuzu bugün de Eskişehir'de devam ettiriyoruz. İl Danışma toplantımızın ardından Çin'in HAİER firmasının şehrimizde kurduğu beyaz eşya fabrikası ile OSB'de yapılan 52 yeni fabrika ve alt yapı tesislerinin açılışını bugün gerçekleştireceğiz. Akabinde vilayet meydanına geçerek bakanlıklarımızın, kurumlarımızın tamamladığı toplam yatırım bedeli 2,7 milyar lirayı aşan 106 ayrı kalem eserin toplu açılış törenine iştirak edeceğiz.

Şimdi, ben size ne anlatıyorum? Diyorum ki şu tesisler bu tesisler. Şu iki kalemi düşünün yaklaşık 160 ayrı tesis ve uluslararası. Peki, bu ana muhalefet CHP, Eskişehir'de bunların nesi var? Yaptıkları hangi eser var? Yok. Bunlardan bol bol nasihat dinlersiniz. Hep söylüyorum ya Ziya Paşa'nın sözünü, "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri". Biz Ziya Paşa'nın sözüyle hep konuşuyoruz. Biz eserlerimizle konuşuyoruz, onlar, şimdi gelirken Şehir Hastanesi'nin önünden geçtik. Biz buyuz işte. Devasa Eskişehir Şehir Hastanesi hamdolsun. Nasıl, memnun musunuz? İnşallah bunlar ardı ardına devam ediyor. Bugün tabii bir de millet bahçesinin açılışını da yapacağız. Onu da inşallah en güzel şekliyle Eskişehir'imize kazandırmış olduk. Eskişehir'i hedeflerine bir adım daha yaklaştıran tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

"2023 yaklaştıkça CHP'nin başı çektiği provakosyanlar artıyor"

Eserlerin inşasına destek veren mühendisinden işçisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Allah ömür, millet de yetki verdikçe Eskişehir ile diğer 80 vilayetimiz için de çalışmayı sürdüreceğiz. Tabii bunun için önümüzdeki 1,5 yılı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Eskişehir 2023'te sandıkları patlatmaya var mıyız? Durmak yok yola devam. Çok çalışacağız. 2023 senesi yaklaştıkça CHP'nin başı çektiği provakosyanlar artıyor.

Ülkemizdeki siyasi iklimi zehirlemek, milleti siyaset kurumundan soğutmak için 'yalan terörü' dahil her şeyi deniyorlar. Partilerini saran yolsuzluk, hırsızlık, taciz, tecavüz bütün bu skandallarını insanımızın gözünden kaçırmak için her yola başvuruyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözleri) Memurlara sesleniyorum, sakın bu oyunlara gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbiri sizin kılınıza dokunamaz. pic.twitter.com/aTdLmGjAtx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 23, 2021

"Kimse görevini yapanların kılına dokunamaz"

Bir dönem sığınmacılara karşı vatandaşlarımızı kışkırttılar daha sonra hem de üniversite sınavına girecekleri günlerde gençlerimizi galeyana getirmek istediler. Kadrolu militanlarını öne sürerek yurtlar üzerinden üniversite gençliğimizi provoke etmeye çalıştılar. Bir ara hakimleri, polisleri, daha sonra öğretmenleri tehdit ettiler. Neler demediler memurlara, öğretmenlere hatırlayın, neler. Tehdit ettiler açıkça, niye? Sen kimsin de benim memurumu tehdit ediyorsun, sen kimsin de benim polisimi tehdit ediyorsun, sen kimsin de bu ülkede alnının akıyla gelip bir kariyer almış memuru tehdide yelteniyorsun. Ben de buradan milletimin memuruna sesleniyorum, sakın bu oyunlara gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbirisi sizin kılınıza dokunamaz.

CHP halihazırda yönetiminde olduğu belediyelerde işçi kardeşlerimizi işten attı. Ama bunun bedelini de ödeyecekler. Çünkü 'alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste', çıkacak. Milletimizin hiçbir kesimi yok ki CHP'nin tehditlerinden payını almasın. Toplumumuzun hiçbir kesimi yok ki CHP'nin yalan terörüne maruz kalmasın. Bunu da öyle korkakça yapıyorlar ki bir siyasetçi olarak, insan bunlar adına sadece hicap duyuyor.

"Yeni CHP ambalajının altından tek parti faşizminin güncel bir sürümü ortaya çıktı"

Yeni CHP diye bir furya vardı. Başındaki zattan kimi köşe yazarlarına kadar herkes, CHP'nin değiştiğinden, darbeci kodlarından kurtulduğundan bahsediyordu. Hatta içimizden de birileri CHP ile ilgili benzer ifadeler kullanıyordu. Zaman geçti, seçim bitti, maske düştü. Yeni CHP ambalajının altından tek parti faşizminin güncel bir sürümü ortaya çıktı. 'Yeni CHP' dediklerinin millete 1940'ları aratacak kadar faşist, nobran, küstah bir zihniyeti temsil ettiği anlaşıldı. CHP'nin darbeci ve faşist kodlarından kurtulmasının mümkün olmadığını biz zaten biliyorduk ama bu süreçte milletimiz de hakikati görmüş oldu.

Sadece son haftalarda yaşadıklarımız bile bize omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu göstermeye kafidir. Türkiye'nin son 20 yılına damga vurmuş bir kadro olarak, boşa geçirecek tek bir saniyemiz dahi yoktur. Ben özellikle Eskişehir'in analarına çok güveniyorum, çok inanıyorum ve Eskişehir'in anaları inşallah 23'ü CHP'ye zindan edecektir.

Milletimiz bizden hizmet bekliyor. Milletimiz bizden hak ve özgürlüklerine sahip çıkmamızı bekliyor. Milletimiz bizden demokratik kazanımlarının korunması için daha fazla çalışmamızı bekliyor. Milletimiz bizden büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmemizi, ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturmamızı bekliyor. Onca iftiraya, yalana, bühtana rağmen milletimiz bize güveniyor, inanıyor kendisini ve evlatlarının geleceğini AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda görüyor.

Muhalefetin nefret ve tehdit siyasetini, her zaman olduğu gibi yine eser, hizmet ve kardeşlik siyasetimizle başarısızlığa uğratacağız. AK Parti'nin yaptığı hizmetleri, reformları, ülkemize kazandırdığı eserleri iyi bir şekilde, doğru bir şekilde halkımıza anlatacağız. Sadece bilmemiz yetmez, bildiklerimizi bilmeyenlere anlatacağız. İnanın en yakınımızdakiler bile bunların çoğunu bilmiyor. Evdeki evladın bilmiyor, evladın. Onun için bunları anlatacağız. Neler yaptık, bu ülkeye neler kazandırdık, bunları anlatmamız lazım. Anlatmazsak yazık olur. Sizlerden önümüzdeki dönemde çok daha aktif, çok daha azimli, çok daha gayretli olmanızı istiyorum.