Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de halka hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de halka hitap ediyor. https://t.co/WyrPpwoYoA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Şubat 2019

"Çanakkale'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Çanakkale'de yaşanan deprem felaketi sebebiyle bölgedeki tüm kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"CHP adaylarının resimlerinin altında parti logosu yok"

Denizli 24 Haziran'da yüzde 50 oy oranıyla Cumhur İttifakı'na oyunu verdi ve Denizli'de 1 numara yaptı. Biz Denizli'yi çok daha yukarılarda zirvelerde görmek istiyoruz. Şu anda Cumhur İttifakı'nın karşısında zillet ittifakı var. Peki bunun içinde kimler var? CHP, PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi olan HDP, bunun yanında adı İyi Parti olan İP var. Bir de Saadet var. Ankara'da çok enteresandır zillet ittifakı adayının resimleri var ama resimlerinin altında CHP ve HDP'nin logosu yok. Niye biliyor musunuz? Aday bilinsin ama kimin adayı olduğu bilinmesin diye bunu yapıyorlar. Benim milletim terör örgütü destekçilerine oy vermez. 31 Mart'ta bu ittifaka bir Osmanlı tokadı yakışır.

"31 Mart sadece bir belediye değil beka seçimi"

Cumhur İttifakının zaferi bir tarihtir. 31 Mart'ta Denizli kendinden bekleneni yapacaktır. Denizli'de inşallah bu sefer rekor kıracağız. Birlik beraberlik içinde olup çok çalışmamız gerekiyor. AK Parti ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime herkese diyorum ki; bir olun, beraber olun, diri olun, kardeşliğinize gölge düşürmeyin ve hep birlikte Türkiye olun. Çalmadık kapı, halini hatrını sormadığımız hiç kimse bırakmamalıyız. 31 Mart'ın sadece bir belediye değil beka seçimi olduğunu, 2023 hedeflerine ulaşmak için kritik olduğunu her bir vatandaşımıza izah etmeliyiz.

"Medya patronlarının başbakan, bakan belirlediği o kötü günlere beraber son verdik"

Siyaset gönüller kazanma, gönülleri feth etme sanatıdır. Bunun yolu da millete hizmet etmekten geçer. Seçim dönemleri siyasetçilerin millet tarafından hesaba çekildiği dönemlerdir. Son 17 yılda 14 defa karşınıza çıktık. Ülkemizi ve şehirlerimizi nereye taşıdığımızı yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızın hesabını verdik. Bugüne kadar rotamızı sizler çizdiniz. Türkiye'nin 17 yıllık kazanımlarının hepsinde sizlerin de imzası bulunuyor. Tüm destanları beraber yazdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 170 milyar dolara beraber çıkardık. Türk siyasetinin gölgesinde sallanan vesayet kılıcını 2017 halk oylamasıyla beraber kaldırdık. Medya patronlarının başbakan, bakan belirlediği o kötü günlere beraber son verdik. Türkiye'yi alan el konumundan veren el konumuna beraber getirdik.

"IMF'den borç almak CHP'nin işidir"

Mayıs 2013'te IMF'ye olan borcumuzu sıfırladık. Bay Kemal diyor ki "onlar IMF'nin kapısına gider". Bay Kemal o CHP'nin işi. Sizin borçlandığınız o borçları biz sildik. O yılları biz bozduk. Merkez Bankamızın döviz rezervi 136 milyar dolara kadar çıktı. Şimdi 100 milyar dolar civarında.

"Şimdiki kuyruk yokluk değil, bereket kuyruğu"

Tezgahlar kuruyorlar, biz de bozmaya devam ediyoruz. Tanzim satışlarını başlattık. Eğer bu iş 31 Mart'a kadar düzeldi düzeldi, 31 Mart'tan sonra kuruluşlarla masaya oturacağız en ücra köşelere varıncaya kadar onlarla satışları yapacağız. Çeşitleri de arttıracağız. Bizim derdimiz vatandaşımıza ürünleri en ucuz şekilde teslim etmek. Biz vatandaşı sömürenlerle beraber olamayız. Vatandaşımın emanetine hiyanet ettirmeyiz. Kim buna serbest piyasa diyorsa, piyasa ekonomisi diyorsa onu gelsin külahıma anlatsın. Diyorlar ki 'AK Parti kuyruk getirdi.' İki kuyruk var, bir kuyruk yokluklar kuyruğudur. Bu, CHP'nin dönemlerine rastlar. Şimdiki kuyruk yokluk kuyruğu değil, bereket kuyruğu, varlık kuyruğu. Nedir? Fırsatçılara ders verme kuyruğu.

"CHP, HDP ile beraber yürüyor"

Cumhuriyet mitingleri üzerinden darbe çığırtkanlığı yaptılar. Gezi olayları, çukur eylemleri, 17-25 Aralık, 15 Temmuz darbe girişimini beraber püskürttük. O gece hepiniz meydanlardaydınız ancak bir kişi meydanlarda değildi. Meğerse Bay Kemal FETÖ'cülerin nezaretinde tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş. Utanmadan "benim de haberim olsaydı gelirdim" diyor. Milyonlar meydanlara dökülmüş, "haberim olsaydı gelirdim" diyor. Akşam yalan, sabah iftira. Bay Kemal deyince tanımı bu. Buna artık gereken dersi vermeniz lazım. Teröristlerle, HDP ile onlarla beraber yürüyorlar.

"Sıra İzmir'de"

Denizli devraldığımızda berbattı. Pırıl pırıl bir şehir haline getirdik. Şimdi sıra İzmir'de. Bunlar belediye işinden anlamaz, belediyecilik bizim işimiz. Bunların işi 3y. Yolsuzluk, yasak, yoksulluk...

"Türkiye'nin bağımsız hareket etmemizden rahatsızlık duyuyorlar"

Bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören lobiler para musluklarının kesilmesinden rahatsız oluyor. Dik duruşumuzdan hazımsızlık duyuyorlar. Uzun yıllar Türkiye'ye direktif verenler bizim bağımsız hareket etmemizden rahatsızlık duyuyor. Cumhur İttifakı'nın karşısına dörtlü bir çete çıkardılar. Bu dörtlü çetenin kumandasını da Kandil ve Pensilvanya'ya verdiler. Teröristlerin inlerine girdik. Hala peşlerindeyiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Benim milletimin huzurunu kaçıranları biz huzursuz edeceğiz. Yaz aylarındaki ekonomik suikast girişimi de devlet ve milletin dayanışmasıyla aştık. Bizi döviz kuru üzerinden sindirmeye çalışanlar amaçlarına ulaşamadılar.

"CHP yöneticileri tek bir kelime dahi etmiyor"

Kandil'deki terör elebaşıları HDP ile beraber CHP'ye de seçim danışmanlığı yapıyor. Terör elebaşlarının dolaylı destek açıklamasından hiçbir CHP yöneticisi rahatsız olmuyor. Örgütün meclisteki temsilcileri "Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz" diye açıklama yapıyor. Bundan hiçbir CHP yöneticisi rahatsızlık duymuyor. CHP'nin başındaki zat tek bir kelime dahi etmiyor.

"FETÖ'den şaibeli ismi Ankara'daki bir ilçeye başkan adayı yapıyorlar"

FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir ismi, 15 Temmuz gecesi 11'i polis, 23 şehidimizin olduğu Ankara'daki bir ilçemize belediye başkan adayı yapıyorlar. Ecdadımız 'et kokarsa tuz basılır, tuz kokarsa ne çare' diyor. Maalesef CHP'de tuz çoktan kokmuştur.

"Denizli'ye 23 katrilyon lira yatırım yaptık"

Son 17 yılda Denizli'ye 23 katrilyon lira yatırım yaptık. Yıl sonuna kadar Çivril'i doğal gaz ile buluşturuyoruz. Eski stadyumun yerine Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'nin uygun bir yerine de millet kıraathanesi inşa edeceğiz. Bin yataklı şehir hastanemiz ihale aşamasında, en kısa sürede inşaatına başlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin yataklı şehir hastanemiz ihale aşamasında, en kısa sürede inşaatına başlayacağız.https://t.co/KrT7BW7zzj pic.twitter.com/p5h3YFRAbx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber