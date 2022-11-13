Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'ya hareketi öncesi düzenlediği basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

Erdoğan, ilk belirlemelere göre olayın terörle bağlantılığı olduğunu, incelemeden sonra nihai kararın verileceğini açıkladı. Erdoğan, "Bu kalleş saldırının failleri ve arkasındaki mahfiller ortaya çıkarılacak" dedi.