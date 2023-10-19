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TRT Haber 19.10.2023 14:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzzetbegoviç'i ölüm yıl dönümünde andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzzetbegoviç'i ölüm yıl dönümünde andı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, `Yüreğinde Bosna ile birlikte bütün bir İslam dünyasını taşıyan; asaletiyle, cesaretiyle ve duruşuyla bilge bir lider ve müstesna bir gönül insanı olan dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde hasretle, rahmetle yâd ediyorum` ifadeleri yer aldı. 

 

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