Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail hükümeti, BMGK'yı değil tüm yapıları esir almıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının detayları şöyle:

"Yarışmaya 54 ülkeden 94 yarışmacı katıldı"

Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nı tertip eden Diyanet İşleri Başkanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yarışmamıza 54 ülkeden 94 yarışmacı iştirak etti. Yarışmamızın finali Şanlıurfa'da 23-28 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Dereceye girenlerin 94 yarışmacının her birine tebriklerimi iletiyorum. Zümer suresinde sözlerin en güzeli olarak tarif edilen Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyan, öğrenen, öğreten, hatmeden, hıfzeden ve hayatının her safhasını tatbik eden müminler olmayı Mevla bizlere nasip eylesin. Rabb'im sizlerden de razı olsun, ecrinizi artırsın diye dua ediyorum.

"İsrail hükümeti tüm yapıları esir almıştır"

İslam alemi bugün geçmişte hiç olmadığı kadar derin bir sarsıntıdan, çetin bir sınavdan, adeta bir varlık yokluk imtihanından geçiyor. Zorlu bir süreci hep birlikte tecrübe ediyoruz. İsrail'in on yıllardır işgal ettiği bir yılı aşkın süredir de tüm dünyanın gözleri önünde soykırım uyguladığı Gazze ve Filistin toprakları başta olmak üzere, İslam coğrafyasının önemli bir bölümünün bugün ne yazık ki istikrarsızlıkla, çatışmayla, savaşla, yoklukla ve zulümle boğuşuyor. 50 bin masum insanın vahşice katletildiği, 2 milyon kişinin üzerlerine sürekli bomba yağdırıldığı, insanlık adına utanç verici günler yaşıyoruz. 7 Ekim 2023'ten beri şahit olduğumuz, cinnet halini anlatmaya kelimeler yetmiyor. Katliam kadar acı olan bir başka gerçek, yıllardır bize adres gösterilen kurum ve kuruluşların içine düştüğü acizliktir. Siyonist hezeyanlarla gözü dönmüş İsrail hükümeti sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini değil görevi, barışı, insan haklarını, basın özgürlüğünü, demokrasiyi korumak olan tüm yapıları esir almıştır.

"Uluslararası hukukun yerini artık orman kanunları aldı"

Netanyahu denilen insanlık düşmanını durduracak, katliam şebekesinden hesap soracak etkili, caydırıcı herhangi bir adım atılmıyor. Bu, insanlığın tükenişidir. Bu, uluslararası hukukun yerini artık orman kanunlarının aldığının ilanıdır. Bu, ikinci dünya savaşı sonrası kurulan küresel sistemin kendi kendini feshettiğinin en somut göstergesidir. Burada şunu açık açık söylemek isterim, Gazze soykırımı dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir. İsrail yönetiminin hukuk tanımazlığı, Batı'nın on yıllardır savunduğunu iddia ettiği değerlerin içinin tamamen boş olduğunu bizlere tekrar hatırlatmıştır. Medeniyet dediklerinin tek dişi kalmış bir canavar olduğunu hep beraber gördük, görüyoruz.

"Birkaç ülke dışından İslam dünyasından güçlü ses duyulmuyor"

Nüfusu 2 milyara yaklaşan İslam dünyası olarak maalesef Gazze'de ve Lübnan'da başarılı bir sınav veremedik. Siyonist rejimin ölüm makinasında 50 bin kardeşimizin kıyılmasına engel olamadık. Toprağın üzerinde şerefsizce yaşamaktansa toprağın altında şerefimle yatarım diyerek kanının son damlasına kadar vatanlarını savunan Filistinli yiğitlere hak ettikleri şekilde sahip çıkamadık. Birkaç ülke dışından İslam dünyasından güçlü ses duyulmuyor.

"İnsanlığın daha fazla dibe vurmaması için harekete geçmemiz şarttır"

Bizim Gazze'de yerle bir edilen evlerinin yıkıntıları içerisinde kalmış kardeşlerimize borcumuz, sorumluluklarımız var. Afrika'nın en ücra köşelerinde ellerini semaya kaldırmış kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz var. Bu ümitleri boşa çıkaramayız. Biz birbirimize emanet edilmiş kardeşleriz. Buna gücümüz yetmiyorsa dualarımızla kardeşlerimizin yanında olmalıyız. İnsanlığın daha fazla dibe vurmaması için harekete geçmemiz şarttır. Başta yardımsever milletim olmak üzere mazlumlara el uzatmaya davet ediyorum. Rabbim bizlere bu insanlık imtihanını başarıyla vermeyi nasip etsin.