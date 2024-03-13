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Gündem
AA 13.03.2024 22:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesinin misafiri oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan Ali Osman Taş ve ailesiyle iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ali Osman Taş ve ailesini ziyaret ederek, orucu birlikte açtı.

Eve girişinde aile üyeleri tarafından karşılanan Erdoğan, "Ben şu anda uzun yoldan geliyorum. Bugün Şırnak ve Mardin, buralardan geliyorum." dedi.

Anne Buse Taş'a "Üç tane kız mı var?" diye soran Erdoğan, "evet" yanıtını aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Aile üyeleriyle masaya oturup, ezan saatini bekleyen Erdoğan, bu sırada aileyle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan aileyle iftardan sonra çay içti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık"

Öte yandan Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Ankara'da Taş ailesinin misafiriydik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık. Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi, sofralarından eksik olmasın."

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