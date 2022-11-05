Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif şehri Gaziantep'teki 5 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile şehir merkezi arasındaki trafik yoğunluğunu çözecek "Gaziray Banliyö Projesi" tamamlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) desteğiyle 2017'de başlatılan "Gaziray Banliyö Projesi", yaklaşık 300 binden fazla işçinin çalıştığı 5 OSB ile küçük sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak.

İlerleyen süreçte kent merkezinde halihazırda kullanılan tramvay sistemine entegre edilecek olan Gaziray, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete alınacak.

"25 kilometrelik raylı sistem oluşacak"

Vali Davut Gül, Gaziantep nüfusunun yüzde 80'inin kent merkezinde yaşadığını söyledi.

Toplu taşımanın kent için önemli olduğunu ifade eden Gül, "Gaziray ile kentte 25 kilometrelik raylı sistem oluşacak, 5,5 kilometresi ise yer altındadır. Aslında projeyle fiilen bir metro da oluşuyor ve 16 istasyonu var. Proje, hem çalışanlar için hem de şehir merkezinde yaşayanlar için önemli bir kolaylık sağlayacak." dedi.

"Büyükşehirlerde demir yolu ağını güçlendirmek gerekiyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ülke ve kentler için raylı sistemlerin önemli olduğunu ve geçmişte önemli demir yolu çalışmaları yürütüldüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ulaşımda önemli projeleri hayata geçirdiğine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Gazi şehrin en büyük sorunlarından bir tanesi ulaşım. Büyükşehirlerde çok büyük ulaşım yatırımları yapmak ve demir yolu ağını güçlendirmek gerekiyor. Ecdat 100 yıl önce yapmış, şimdi biz de torunlarımıza bırakacağımız çok önemli bir mirası tamamlamış olduk. Yaklaşık 10 yıllık çalışmanın sonucunu bugün alıyoruz, 5 Kasım'da açılışını yapacağız. Biz işçi şehriyiz, bizim şehrimiz çalışmak zorunda. Küçük sanayi ve organize arasında çalışanımız konforla, güvenle, sağlıkla işine gidip evine huzurla döneceği bir altyapıyı inşa etmiş olduk."