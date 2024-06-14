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Gündem
TRT Haber 14.06.2024 01:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak. Erdoğan, G7 yüksek düzeyli zirve oturumunda dünya liderlerine seslenecek. Gündeminde İsrail'in 8 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak

Küresel siyasetin nabzı, G7 Liderler Zirvesi'nde atıyor. İsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik iş birliği konuları liderlerin gündeminde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'daki resmi temaslarının ardından bugün dünya liderleriyle birlikte yüksek düzeyli zirve oturumuna katılacak. Konuşmasında öncelikli gündem 'Gazze' olacak.

G7 liderlerine Gazze çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyi ve yapılan insani yardımları anlatacak. Erdoğan İsrail'in 8 aydır Gazze'de gerçekleştirdiği katliama dünyanın nasıl sessiz kaldığına dikkatleri çekecek.

G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meseleler de ele alınıyor. Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlara mercek tutuluyor. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da gündemde.

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