Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri, yarın Endonezya'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Bali adasına gitti. Zirve öncesinde diplomasi trafiğine başlayan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Bu seneki zirve, "Birlikte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma" ana teması altında icra edilecek.

İki gün sürecek G20 liderler zirvesine Endonezya'nın Bali adası ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zirvede eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor.

Heyette Dışişleri, Milli Savunma, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman Bakanları, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti sözcüleri ile Savunma Sanayii Başkanı da yer alıyor.

Erdoğan, zirve öncesinde, ev sahibi Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Zirvede; Rusya-Ukrayna savaşı, gıda ve enerji güvenliği, salgın sonrası küresel enflasyon sorunu ve resesyon tehdidi ana başlıklar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ilk gününde gerçekleştirilecek sağlık oturumunda bir konuşma yapacak.

Ayrıca, birçok liderle de yüz yüze görüşecek.