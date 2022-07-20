Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethiye Gümüşdağ'ın cenazesine katıldı
[Fotograf: DHA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenaze törenine katıldı.
Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'ın cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı.
Namaza Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanlar da katıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Fethiye Gümüşdağ'ın tabutu başında kendisiyle olan anılarını yad etti. Merhumeye rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.
Fethiye Gümüşdağ'ın naaşı, ebedi istirahatgahı olacak Etiler Ulus Mezarlığı'na doğru yola çıkarıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan İstanbul
Son Haberler
- 14:59
- 14:55
- 14:50
- 14:50
- 14:45
Sıradaki Haber
Zehirlenen 6 çocuğun tedavisi Ankara'da devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz