Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'ın cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı.

Namaza Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanlar da katıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Fethiye Gümüşdağ'ın tabutu başında kendisiyle olan anılarını yad etti. Merhumeye rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Fethiye Gümüşdağ'ın naaşı, ebedi istirahatgahı olacak Etiler Ulus Mezarlığı'na doğru yola çıkarıldı.

[Fotoğraf: DHA]