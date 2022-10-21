Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emek ve Dayanışma Kongresi'nin katılımcı başkanlarını kabul etti
[Fotoğraf: İletişim Başkanlığı]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi'nin katılımcı konfederasyon başkanlarını kabul etti.
Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafirleriyle fotoğraf çektirdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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