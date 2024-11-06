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TRT Haber 06.11.2024 11:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ediyorum
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a tebrik etti.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.

Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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