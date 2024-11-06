Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a tebrik etti.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.

Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.