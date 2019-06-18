Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Farklı alanlardan, farklı aktörlerce gerçekleştirilen operasyonların tek hedefi Türkiye'nin bekası ve milletimizin bağımsızlığıdır.

Ülkemizin son 17 yılda ekonomi, güvenlik, siyaset, diplomasi ve savunma sanayinde yakaladığı başarılar, birilerini çok ciddi şekilde rahatsız ediyor.

Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye görmek istiyorlar.

Ekonomisi sağlam bir Türkiye, kur, faiz, enflasyon sarmalı sayesinde çalışmadan, üretmeden hiçbir riske girmeden zenginleşen bir avuç elitin işine gelmiyor.

31 ülkedeki 450 nükleer santral hiçbir problem oluşturmazken, niçin ülkemizin nükleer enerjiden barışçıl bir şekilde faydalanma hamleleri eleştiri konusu yapılıyor? Bu da manidar.

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin takipçisi olmaktan bizi hiç kimse alıkoyamaz. Gerekirse baş veririz. Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu biz kimseye yedirmeyiz.

(S-400) O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız.

23 Haziran İstanbul seçimleri

Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir. Esasen biz meseleye böyle bakıyoruz ama dışarıda bu seçim öyle görülmüyor.

Seçimi, ülkemizle hesaplaşmanın, Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirebilmenin fırsatı görenlerin hezeyanları, gizlenecek, saklanacak boyutu aşmıştır.

(Ekrem İmamoğlu) Beyefendi çıkmış diyor ki 'Ben burs vereceğim.' Siz bunu iptal ettirdiniz, nasıl vereceksiniz? Bu işi artık yapan tek yer kaldı, o da Kredi Yurtlar Kurumu. Biz bunu Kredi Yurtlar Kurumuna aldırdık, oradan verdiriyoruz.

Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programı öncesi moderatörle nerede, nasıl buluştular, bunu göreceksiniz.

Son günlerde CHP'nin ve sosyal medya tetikçilerinin milletimizi bölmeye yönelik bir nefret siyaseti güttüğünü görüyoruz. Özellikle Karadenizli kardeşlerimizi hedef alan, ahlaksız bir iftira kampanyası yürütülüyor.

Kaynak: AA