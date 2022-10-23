Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır programı Bartın'daki maden kazası nedeniyle ertelenmişti.

Erdoğan, bugün Diyarbakır'da olacak.

Yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını gerçekleştirecek. Toplu açılış töreni saat 14.00'te yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da gençlerle buluşması da bekleniyor.