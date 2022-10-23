Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 00:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'a gidiyor
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır'a gidiyor. Erdoğan, yapımı tamamlanan 140 projenin toplu açılış törenine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır programı Bartın'daki maden kazası nedeniyle ertelenmişti.
Erdoğan, bugün Diyarbakır'da olacak.
Yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını gerçekleştirecek. Toplu açılış töreni saat 14.00'te yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da gençlerle buluşması da bekleniyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır
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