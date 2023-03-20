Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası örgütlerin üyelerine ve kurumlara, depremde Türkiye'nin yanında oldukları için teşekkür etti.

Depremin yol açtığı yıkım maliyetinin yaklaşık 104 milyar dolar olduğunu ifade eden Erdoğan, "Depremde yıkılan tüm şehirlerimizi altyapısı, üstyapısı, işyerleri, tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden inşa ve ihya edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na canlı bağlantı ile katılıyor.

https://t.co/eOuP5H6EFG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 20, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bilim insanları dünya üzerinde karada meydana gelen en şiddetli felaket olduğunu söylüyor. Depremden etkilenen illerimizden bazıları son günlerde aşırı yağış ve sel afetiyle mücadele ediyor. Depremzedelerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için gereken tüm gayreti gösteriyoruz. Belediyelerimiz, sivil toplum kurumları ve gönüllüler canla başla mücadele ediyor.

Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yani kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, bağımsız bölüm sayısı 876 bine varıyor. Bu zor günlerde tüm dostlarımızın; kurumlarıyla, üye ve aday ülkeleriyle AB, BM ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 298 bine varıyor. Depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değildir.https://t.co/h5kuvs4Tlb pic.twitter.com/8OsWhNl6Xg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 20, 2023

İlk hesaplarımıza göre depremin yıkım maliyetinin 104 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. 130'a yakın ülkeden gönderilen yardımlar bölgeye ulaştı. Her birinize şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu zor günlerimizde sergilenen dayanışmayı asla unutmayacağız. Bu konferans sağlam temelli ilişkilerimizin bir diğer göstergesidir. Esas mücadelemiz şimdi başlayacak. Hedefimiz 1 yıl içinde deprem bölgesindeki konut ihtiyacını karşılayacak yapıları inşa etmektir. İlk yıl 319 bin, toplam 650 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz.

Eş zamanlı olarak çadır kent, konteyner kent ve prefabrik kurulumuna devam ediyoruz. İki ayda 108 bin konteyner kurarak, yarım milyon insanı yerleştireceğiz.

Üçüncü ülkelerin, Suriye'deki depremzedelere yönelik insani yardım malzemesi intikallerinde gereken kolaylığı gösteriyoruz. Bu tutumu sürdüreceğiz.