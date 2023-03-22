Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Deprem bölgesinde yarın ilk konutlar için temel atmaya başlıyoruz. Hedefimiz bir yıl içinde konutları vatandaşlarımıza kazandırmak. Tüm imkanlarımızı depremzedelerimiz için seferber ettik. Ağır kış şartlarına rağmen dahili ve harici tüm arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını gördük. Deprem felaketinin ardından ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha gördük. Milletimiz asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını gösterdi. Hiçbir vatandaşımız yalnız ve çaresiz kalmadı. Tek derdimiz bundan sonra yaraları sarmak olacak, gündemimiz deprem olacak.

Depremde yıkılan binalarda sorumlulukları olan 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 302 şüpheli tutuklandı. 312 kişi hakkında yakalama kararı var. Şüphelilerden 64'ünün öldüğü tespit edildi.

"650 bin konut inşa ederek bunu hak sahiplerine teslim edeceğiz"

Biz bu işte çırak değiliz, ustalığı yakalamış durumdayız. 40 bin 104 afet konutunun ihalesi yapıldı. Afet bölgesinde 46 bin 327 konutun yapım süreci başladı. İnşallah 650 bin konut inşa ederek bunu hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Dikey mimariye girmiyoruz. İlk işimiz zemin kontrolünü yapmak oldu. Hatay'da Amik Ovası'nın uzantılarında inşaatlar yapılmış oldu. Fay hattının üzerinde konutlar yapılmış. Hepsi de 2019'dan önceki dönemde konutlar. Bundan sonraki süreçte uyarılarımızı yapacağız. Hedefimiz zemin artı 3 veya 4 şeklinde olacak. Sismik izolatörleri de kullanarak inşaatlarımızı yapmaya çalışacağız.

İstanbul depreme hazır mı?

Ben İstanbul'da doğdum ve büyüdüm. Bu şehirde belediye başkanlığı yaptım, iyi tanıyorum. Depremin tehdit etmeyeceği hiçbir şehir olamaz. Buna Ankara'da dahil. İstanbul'da benim belediye başkanı olduğum dönemde nüfus 8 milyondu şimdi 15 milyonu geçti. İstanbul'da zannedildiği gibi planlama yapılmadı. Biz bu zamana kadar kentsel dönüşüm projeleri dedik ve bunları hayata geçirdik. Biz devlet olarak bunu yapıyoruz ama muhalefet bunu rantsal dönüşüm diye tanımlamaya başladı. Onlar bunu iyi beceriyorlar, iyi başarıyorlar.

Fikirtepe'de biz kentsel dönüşüm için adeta yırtındık. Buradaki kentsel dönüşümü yeni yeni hayata geçirdik. Aynı şekilde Üsküdar'da da muhteşem konutlar yaptık. Ama benim bazı vatandaşım çok direndi, yaptırtmadı. Kendi oturduğum yeri de bu tabi tutturdum. Oralardaki kentsel dönüşümün ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz.

Şimdiden tedbirlerimizi alalım istiyoruz. Benim vatandaşım üzülmesin. Türkiye bir deprem ülkesi onun için bütün tedbirlerimizi alıyoruz ve alacağız. Başta büyükşehirler olmak üzere inşallah en az hasarla atlatacağız. CHP ve ortakları bu depremden ders çıkarmıştır da kentsel dönüşümü önemserler.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim

YÖK'e gerekli talimatları verdik. Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim istiyoruz. Şu an bizim KYK yurlarımız bizim çok işimizi görüyor. Yurtlarda güven var. Depremzede vatandaşlar oraya yerleşmişler. Çocuklar için de güvenli bir ortam oluşuyor. Şartlar elverişli olursa hibrit seçenek değerlendirilecek. Öncelikle depremzede vatandaşlarımız için huzur ve güvenle yaşayabilecekleri ortam hazırlayacağız.