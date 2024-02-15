Cumhurbaşkanı Erdoğan: Danıştay'ın aldığı karara sessiz kalmamız mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

İhraç edilen FETÖ'cü hakim ve savcıların Danıştay tarafından iade edilmesi

FETÖ'yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 450 hakim ve savcı ihraç edildi. Danıştay 5. Dairesi bu 450 hakim ve savcıyı göreve iade etti. HSK'nın itirazını Danıştay değerlendirmeye almadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tepki çeken bu olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"FETÖ denen bu şer şebekesinin, terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Biz FETÖ'nün iç yüzünü anlatmaya, onlarla her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz bitmiş değil. Son kukla da Türkiye'ye zarar veremez hale getirilene kadar devam edeceğiz. Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Danıştay'ın aldığı bu karara sessiz kalmamız mümkün değil"

Danıştay'ın aldığı karara sessiz kalınmayacağını aktaran Erdoğan şöyle konuştu:

"Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi’nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Mesela Anayasa Mahkemesi bir de BTK'yla ilgili bir karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin? Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine gidiyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız."