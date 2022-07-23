Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'nde konuştu.

"Kayseri'ye bugün 54 milyar liralık müjdeyle geldik"

Açılışını yapacağımız eserlerin toplam tutarı 30 milyar lira, temelini atacağımız eserlerin miktarı da 24 milyar lira. Kayseri'ye bugün 54 milyar liralık müjdeyle geldik.

"Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur"

Kayseri bugüne kadar bize hep açık ara destek vermiştir. Biz de Kayseri'ye yaptığımız eserlerle, hizmetlerle ödemeye çalışıyoruz. Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur.

"1200 fabrikalık yeni organize sanayin sitesinin müjdesini paylaşıyoruz"

Birileri bugün yapacağımız açılışlara inanmayıp yalanla, iftirayla işi sulandırmaya çalışacaklardır. Bu kadar fabrikanın yapılamayacağını iddia etmişlerdi. Ancak yaptığımız yatırımlar, açtığımız fabrikalar ortada. Şimdi de 1200 fabrikalık yeni organize sanayin sitesinin müjdesini sizlerle paylaşıyoruz.

"Develi'deki hastanemize Doktor Ekrem Karakaya'nın ismini verdik"

Develi'deki hastanemize geçtiğimiz haftalarda Konya'da menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidimiz Doktor Ekrem Karakaya'nın ismini verdik. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu tekrarlayarak Develili Ekrem Karakaya kardeşimizi bir kere daha rahmetle yad ediyorum.

"477 projenin resmi açılışını yaparak sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz"

Bu yatırımları yaparak istihdam oluşturan, üreten, ülkemizi büyüten her bir iş insanımızı tebrik ediyorum, mühendislerimize, işçilerimize tüm çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. 30 milyar liralık yatırımla 477 projenin resmi açılışını yaparak sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

"Proje tamamlandığında Kayseri-Ankara arası 2 saat düşecek"

Proje tamamlandığında hızlı trenle Kayseri-Ankara arası 2 saat mesafeye düşecek.

"Eser ve hizmet siyasetinde bizimle yarışacak kimseyi bulamazsınız"

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizimle yarışacak kimseyi bulamazsınız. Biz büyük ve güçlü Türkiye'nin yolundan dönmeyeceğiz. Bizim ülkemiz için hayallerimiz var. Hayalleri olmayanların hedefleri de olmaz. Bundan 11 yıl önce 2023 hedfeflerimizi ilan ettiğimizde birileri bize dudak bükmüştü. Ülkemizin altyapısını baştan sona yenileyerek, siyasetteki gücünü tüm dünyaya kabul ettirerek, vizyonlarımıza ve hedeflerimize adım adım yürüdük, bedeller de ödedik. Biz milletimize güvendik. Bunların kendilerine de güvenleri yok.

"Cumhur İttifakı'nın adayı da belli, seçim tarihi de"

Hala Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar. Kendilerine güvenselerdi seçime kalmış 10 ay, en azından adaylarını açıklarlardı. Hala diyorlar ki Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun, seçim tarihi belli olsun. Cumhur İttifakı'nın adayı da belli, seçim tarihi de. İşin aslı bunların ülkeyi yönetmek gibi gayeleri ve hazırlıkları da olmadığı ortadadır. Oturdukları yerden hayallere dalarak pembe rüyadan uyandırmaya hazır mıyız? İnşallah gerçek dünyaya indireceğiz. Biz 85 milyonun tamamını bağrımıza basıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hala diyorlar ki Cumhur İttifakı adayını açıklasın, seçim tarihi belli olsun. Cumhur İttifakı'nın adayı da belli seçim tarihi de belli. https://t.co/3ICbgFa4tB pic.twitter.com/Yw92CtaA56 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 23, 2022

"2023'te akıbetimizin de hayır olacağından şüphe duymuyoruz"

Varsa yanlışlar düzeltilir, yeter ki imanımıza halel gelmesin. Yeter ki inancımızın sembolü ezanlarımız susmasın, bayrağımız inmesin. Birlikte yürüyeceğimiz kimse olmadığımıza inanıyoruz. Ülkemizin geleceğinde kritik bir süreç olan 2023'te akıbetimizin de hayır olacağından şüphe duymuyoruz. 20 yılda yaptıklarımız anlatmakla bitmiyor, bitmez.