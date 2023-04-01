İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Daha önce Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis’teki kardeşlerimizle iftar açtık. Hem deprem konutlarımızın binlercesinin temelini attık hem de ramazan sevincini afetzedelerle birlikte yaşadık. Şimdi de Cumhur İttifakı olarak sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Soframızı şereflendirdiğiniz için teşekkür ediyorum.

Rabbim sofralarımızın bereketini artırsın. Bu sofranın etrafında buluşan gönüller için makamların, zengin veya fakir olmanın hiçbir kıymeti yoktur.

Ülkemizin dört bir yanında milletimizin iftar sofralarını komşularından ve yakınlarından başlayarak fakir fukaraya açtığını görüyoruz. Özellikle bu zor günlerde insanımız yardımlaşmanın kitabını adeta yeniden yazıyor. Öyle ki hayırseverlerimiz bu ramazanda daha cömert, devletimizin ilgili kurumları olağanüstü çaba harcıyor, 85 milyonun tamamı dünyada başka hiçbir millete nasip olmayacak bir şuurla depremzedelerimizin yüküne omuz veriyor.

Milletçe 6 Şubat sabahı sadece kendi tarihimizin değil, insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden birine uyandık. Depremler, Elazığ’ın da aralarında bulunduğu 11 ilimizde yıkıma ve can kaybına yol açtı. Hepimize tekrar geçmiş olsun diyorum. Hem bu felaketin büyüklüğünü hem de yitip giden canlarımızın yüreğimize düşürdüğü ateş tarifsiz kalıyor.

Türkiye, bizim iktidarlarımız döneminde her türlü kaybı telafi edecek güce ve kapasiteye ulaşmıştır.

2020’de Elazığ’da yaşanan depremden sonra hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık. Gece gündüz çalışarak depremde evleri yıkılanların tamamını yeni yuvalarına kavuşturduk. Deprem sonrasında söz verdiğimiz 25 bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Şimdi de aynısını 11 vilayetimizin hepsi için yapıyoruz. Şimdiye kadar bölge genelinde 67 binin üzerinde konutun ve köy evinin inşa sürecini başlattık. Her saat yeni konutların temelleri atılıyor bu sayı sürekli artıyor. Hedefimiz 319 bini ilk 1 yılda olmak üzere toplam 650 bin konutu yaparak mağdurlara teslim etmektir.

Elazığ’da da 7 bin 452 afet konutu inşa edeceğiz. Bugün 505’i şehrimizde olmak üzere toplam 31 bin 663 konutumuzun temellerini attık. Her ne kadar birileri saçma sapan yalanlarla önümüzü kesmeye çalışsa da biz ahdimize bağlıyız. Biz sözünü unutanlardan değiliz. Biz vaatlerinin arkasında duran Cumhur İttifakı'yız.

Ayrıntılar geliyor...