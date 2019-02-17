Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Seçim'den tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz"

Geçtiğimiz yapılan seçimlerde Afyonkarahisar geleneğini yine bozmadı. Yine milli iradenin, milletin adamının yanında saf tuttu. Yüzde 55,4 ile AK Parti'yi, yüzde 68 gibi rekor bir oy oranıyla şahsımı Cumhurbaşkanlığına layık gören Afyonkarahisarlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 31 Mart'ta sandıkta istikrar ve istikbalimizi oylayacaksınız. Çok kritik bir karar vereceksiniz. Türkiye'nin bekası ve huzuru için 31 Mart seçimlerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz.

"Biz CHP gibi 3-5 oy almak için Pensilvanya'ya, Kandil'e taşeronluk yapmadık"

Afyonkarahisar gelişsin, büyüsün, tarihine, şanına layık olsun diye hizmetlerimize devam ediyoruz. Gönül kazanacaksın ki hizmet veresin. Bizim siyasetimiz kalpleri fethetme siyasetidir. Biz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Biz CHP gibi 3-5 oy almak için Pensilvanya'daki o şarlatana, Kandil'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz.

"Kılıçdaroğlu'ndan kazandığım tazminatları Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım"

Kılıçdaroğlu gibi yalanla, iftirayla değil; yatırımlarımızla, hizmetlerimizle ve projelerimizle konuşuyoruz. Kılıçdaroğlu'na açtığım davaların hepsini kazanıyorum. Kılıçdaroğlu'ndan kazandığım tazminatları Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçik'imi hep küçümsemiştir.

"CHP rant kavgası yaparkenbiz toplu açılışlarımızı yapıyoruz"

Bunlar 4'lü çete. Cumhur İttifakı'na karşı birleşiyorlar. Bunlara güzel bir Osmanlı tokadını 31 Mart'ta atmalıyız. Bizim farkımızı görmek isteyen gelsin Afyonkarahisar'a baksın. Milletimizle kurduğumuz gönül bağına baksın. CHP ve şürekası Ankara'da rant kavgası verirken biz burada olduğu gibi toplu açılış terönleriyle, ziyaretlerimizle insanımızla kucaklaşıyoruz. Karşımızda zillet ittifakı-illet ittifakı var. Onlar küçük hesaplarla boğuşurken biz 1 milyar 172 milyon lirayı aşan 118 eserin açılışını gerçekleştiriyoruz. Yaparsa AK Parti yapar. Bu yatırımların inşasında emeği geçen bakanlıklarımızı, belediye başkanlarımızı, işçilerimizi, mühendislerimizi emeği geçen her kesi tebrik ediyorum.

"Afyonkarahisar'a 16 yılda 21,5 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık"

17 yıl öncesinin Afyon'u ile 2019 Afyon'u arasında dağlar kadar fark var. 2001 yılında partimizin kuruluşunu açıklamak için buraya geldiğimizde kaderine terk edilmiş bir Afyon vardı. Biz yatırımlarımızla şehrimize çağ atlattık. Son 16 yılda 21,5 katrilyon lira tutarında Afyonkarahisar'a yatırım yaptık. Çiftçimize 1,7 katrilyon tutarında destek verdik.

Afyonkarahisar'ı hızlı trenle İstanbul, Ankara ve İzmir'e bağlıyoruz. İstanbul 3,5, İzmir 2 saate düşecek.

"Kapalı kapılar ardında 'al gülüm ver gülüm' pazarlığına giriyorlar"

24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine ülkemizde çok büyük bir siyaset mühendisliği yapılıyor. CHP ile Pensilvanya, adı İyi olan parti ile bölücü örgütün siyasi uzantısı, 'zillet ittifakı' şemsiyesi altında bir araya getiriliyor. Normal şartlarda sokakta yolları dahi kesişmeyecek partiler, kapalı kapılar ardında 'al gülüm ver gülüm' pazarlığına girebiliyor.

"CHP, PKK desteğine bel bağlamış bir zihniyetin işgali altında"

İmralıdaki terörist başı ve katilleri için yürüyüş yapmaya yeltendi. Emniyet güçlerimiz böyle bir provokasyona izin vermedi. Polisimiz kararlı tavrından asla taviz vermedi. Bu sırada örgütün şehir kadrosunda sözde bir milletvekili benim polis kardeşimin kolunu ısırarak onu hastanelik etti. Gereğini yapıyoruz, yapacağız. CHP ve ortaklarında tek bir eleştiri dahi duyulmadı. CHP bölücü örgütün emri ile yapılan eyleme hukuki sınırlar içinde müdahale eden polisi hedef göstermekten çekinmiyor. Polisimize saldıranlara karşı tek söz etmeyenler, bölücü örgütün siyasi uzantılarına siper oluyor. Batı'da AK Parti'yi çökerteceğiz diyorlar. Millet yerine bölücü örgütün desteği ve Pensilvanya'nın icazetiyle seçim kazanmaya çalışmak utanç vericidir. Bugün CHP, milletimizi PKK ile tehdit edenlerin desteğine bel bağlamış bir zihniyetin işgali altındadır. Bugün CHP, ülkemizin gördüğü en alçak ihanet çetesi FETÖ’nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altındadır. Biz CHP'ye gönül bağlamış vatandaşlarımız adına üzüntülüyüz. Bunun için 31 Mart seçimlerini sadece ülkemiz için değil aynı zamanda CHP'yi esir alan bu gayrimilli zihniyetten kurtulmanın da miladı olarak görüyoruz. 31 Mart siyaset mühendisliklerinin bir kez daha hüsrana uğradığı gün olacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Polisimize saldıranlara karşı tek söz etmeyenler bölücü örgütün siyasi uzantılarına siper oluyor, bunun adı ikiyüzlülüktür.https://t.co/wdfRXJnc49 pic.twitter.com/Dh1GqXZhwH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber