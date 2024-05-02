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TRT Haber 02.05.2024 16:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşmede, yeni anayasa çalışmalarının yanı sıra ekonomideki gelişmeler, çalışma hayatı ile İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarının da ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özel'i kabul etti
[Fotograf: TRT Haber]

AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı yapıldı.

Özel'i, partiye gelişinde Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer aldı.
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüşmüştü.

 

Son olarak, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda diğer siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu Mermerli Salon'daki bayramlaşmada bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özel'i kabul etti

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AK Parti CHP Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
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