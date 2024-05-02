Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özel'i kabul etti

AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı yapıldı.

Özel'i, partiye gelişinde Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’i AK Parti Genel Merkezi’nde kabul ediyor. pic.twitter.com/PLUaRP78vu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 2, 2024

Son olarak, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda diğer siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu Mermerli Salon'daki bayramlaşmada bir araya gelmişti.