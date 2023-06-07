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Gündem
TRT Haber 07.06.2023 13:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçılar Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde sosyal medya hesabından andı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."

 

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