Cumhurbaşkanı Erdoğan "Büyük İstanbul Mitingi"nde halka sesleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bir hafta durmayacağız, gece gündüz demeden çok çalışacağız. Günlerdir gittiğim şehirlerde vatandaşlara söylüyorum: İstanbul'daki hemşehrilerinizi lütfen arayın ve 1 Nisan'da yeniden gerçek sahiplerine kavuşsun. Bu kadim şehri bu CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmanız gerekiyor.

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığında yüzde 48 destek verdiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Gönlümüz, aramızdaki muhabbetin seyrine uygun şekilde oranların daha artmasını umuyorum. Sağlam aday sağlam adam. Murat Kurum ile İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. İstanbul'u yeniden gerçek belediyecilikle buluşturacağız.

Ayrıntılar geliyor...