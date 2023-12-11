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TRT Haber 11.12.2023 09:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 369 tesisin açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce (DSİ) inşa edilen tesislerin açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 369 tesisin açılışını yapacak
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

66 ilde DSİ'nin inşa ettiği 369 eser bugün hizmete giriyor.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, başta baraj, içme suyu, sulama, toplulaştırma, atık su ve taşkın koruma olmak üzere toplam 369 tesisin açılışı yapılacak.

Paylaşımda, projelerin yatırım bedelinin 53 milyar lira olduğu kaydedildi.

 

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