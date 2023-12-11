Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 369 tesisin açılışını yapacak

66 ilde DSİ'nin inşa ettiği 369 eser bugün hizmete giriyor.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, başta baraj, içme suyu, sulama, toplulaştırma, atık su ve taşkın koruma olmak üzere toplam 369 tesisin açılışı yapılacak.

Paylaşımda, projelerin yatırım bedelinin 53 milyar lira olduğu kaydedildi.