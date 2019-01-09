Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Koalisyonla geçen yılların ülkemize çok ağır maliyetleri oldu"

Eskiden beri ama özellikle de 2011 yılından bu yana ısrarla yönetim sisteminin değişmesi gerektiğini ifade etti. Parlamenter sistem içinde koalisyonla geçen yılların ülkemize çok ağır maliyetleri oldu.

"16 yılın enflasyon ortalaması 9,54"

14 yılın enflasyon ortalaması 70. Bizim iktidara gelişimizle koalisyonlar dönemi bitiyor. 16 yılın enflasyon ortalaması 9,54. Gerçek ortada, hepsinde tek başımıza iktidarız. Ana muhalefet ‘en yüksek enflasyon AK Parti döneminde olmuştur’ diyor. Yalan üzerine siyaset kurulu olduğu zaman çöp, çukur ve çamurdan kurtulamazsınız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 16 yılın enflasyon ortalaması 9,54. pic.twitter.com/GvxHMF05jl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Ocak 2019

İzmir’de İZBAN’da grev var, baktık çözemiyorlar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 ay erteledik.

"Ekonomik bir saldırı ile karşı karşıya kaldık"

Yeni sistemi MHP ile oluşturduk. Böylece Türkiye yeni yönetim sistemine kavuştu. Eskiden sadece kağıt üzerinde kalan güçler ayrılığını gerçek anlamda hayata geçiren bir yapı ortaya çıkardık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişimizin hemen ardından ekonomik bir saldırı ile karşı karşıya kaldık. Kısa sürede bertaraf ettik.

"Biz asla naylon poşet kullanmayacağız"

Yerel yönetimlerde yeni ufuklara ihtiyacımız olacaktır. Sıfır atık konusunda yerel yönetimlerin çok kararlı ve ısrarlı olması gerektiğini savunuyorum. Plastik poşetler ve bunun benzeri birçok ürünlerle ilgili olarak bir savaş başlattık. Arkadaşlara dedim ki '31 Mart kampanyasında biz file kullanalım, bez torba kullanalım.' Biz asla naylon poşet kullanmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son zamanlarda biz, plastik poşetler ve benzeri birçok ürünlerle ilgili bir savaş başlattık. Çünkü bin yıl toprak bunu eritemiyor.https://t.co/R2TZv2Kfbo pic.twitter.com/Lqb3k09RRy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Ocak 2019

"Yeniden bunu üreteceğiz"

Ülkemizde keneviri yok ettik. Biz şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. Burada kenevire dayalı yapılması gereken bazı şeyler varsa o ithal ürünlerle yapıyoruz. Ama şimdi yeniden bu alanda inşallah Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içerisine giriyor ve bu adımları atacağız. Yeniden bunu üreteceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kenevire dayalı yapılması gereken şeyleri ithal ürünlerle yapıyoruz ama şimdi Gıda, Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içerisine giriyor. Yeniden kenevir üreteceğiz.https://t.co/R2TZv2Kfbo pic.twitter.com/K0JJeJZuF3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Ocak 2019

"Bu, işgalin farklı bir türüdür"

Bizim beldede amcaoğlunun kazanması lazım veya bizim aşiretten falancanın kazanması lazım, ne yapalım, Ankara'dan, İstanbul'dan göç yapalım" anlayışına izin vermeyeceğiz. Bu, işgalin farklı bir türüdür. Bundan sonra bu tür şeyleri İçişleri Bakanlığımızla da daha yakın takibe alacağız. Çünkü bunun adı demokrasi değildir.

Medeni olmayı beton yükselişlerde değil toprağa yakın olma arayışındaki mimaride bulacağız.

Medeni olmayı beton yükselişlerde değil toprağa yakın olma arayışındaki mimaride bulacağız.

Yeni şehircilik atılımını Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında da yürütebiliriz.

"Artık sonunuz geldi"

FETÖ, ülkemizi işgal etme hesabı yapanlara kapıyı içeriden açmak istedi. Biz 17-25 Aralık’ta mücadele çağrısı yaptığımızda birileri bu konuyu günlük siyasetlerine meze etmeye kalktılar. Mahkemeler karar aşamasına geldikçe örgüt mensupları süreci uzatmak için akıl almaz yöntemlere başvuruyor. Tüm FETÖ’cülere sesleniyorum. Artık sonunuz geldi. Elebaşınız da eninde sonunda gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan ülkemiz içindeki ve dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum; artık sonunuz geldi. Gidecek yeriniz, atacak adımınız kalmadı.https://t.co/R2TZv2Kfbo pic.twitter.com/hgwi0vohWL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Ocak 2019

Kaynak: TRT Haber