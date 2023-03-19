Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi bugün Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Uçakla Bandırma 6’ncı Ana Jet Üssü’ne inen Erdoğan, tören alanına geçerken otobüsten vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) işbirliğiyle, Eti Maden ve SSTEK şirketlerinin ortaklığında kurulan TRBOR şirketinin Bor Karbür Tesisi yatırımının açılışını yapmak üzere Balıkesir’in Bandırma ilçesine gitti.

Erdoğan’ı taşıyan uçak, Bandırma 6’ncı Ana Jet Üssü’ne iniş yaptı.

Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile tören alanına gitmek üzere hareket eden Erdoğan, kendisini karşılayan kalabalığı otobüsten selamladı.

Kendisine çiçek veren vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.