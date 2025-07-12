Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'yı sporun başkenti yapmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu aziz millete olan tutkumuzu, sevdamızı, bağlılığımızı bir bir hayata geçirdiğimiz eserlerimizle taçlandırıyoruz. Milli Mücadelenin karargahı olan Ankara’mızı hak ettiği ihtişama kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir yandan Ankara’nın her yerinde kentsel dönüşüm diyerek depreme dayanıklı, güvenli, modern yaşam alanları inşa ediyoruz. Diğer yandan kamu binalarımızla, sokak sağlıklaştırma projelerimizle, cephe yenileme çalışmalarımızla başkentimizi nakış nakış işliyoruz.

Kızılay’ın tam kalbinde tarihle bugünü buluşturan Saraçoğlu Mahallesini çok titiz bir çalışmayla aslına uygun şekilde yeniden inşa ettik. Millet bahçelerimizle, park bahçelerimizle, yeşil alanlarımızla Ankara’ya adeta nefes aldırıyoruz. Belediyelerimizin yeşil alan projelerine, alt yapı yatırımlarına İller Bankamızla tam destek veriyoruz.

Su, kanalizasyon, yol gibi temel ihtiyaç kalemlerinde vatandaşımızın yanında duruyor, projelerimizi hızlıca hayata geçiriyoruz. Sıfır Atık projelerimizle, bisiklet yollarımızla, yeşil yürüyüş yollarımızla Ankara’mızı çevreci, modern, yaşanılabilir bir dünya şehri yapıyoruz."

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