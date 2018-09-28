Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’da askeri törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan askeri tören öncesi Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender tarafından Bellevue Sarayı'nın kapısında karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra burada ''özel defteri'' imzaladı.

İki cumhurbaşkanı milli marşların okunmasının ardından askeri tören kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Steinmeier törenin ardından basına kapalı görüşmeye geçti.

Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in daveti üzerine Almanya’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 günlük ziyareti kapsamında ziyaretinin 2. gününde Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüşmesinin ardından Alman Şansölyesi Angela Merkel ile heyetlerarası çalışma yemeğine katılacak.

Merkel ile ortak basın toplantısı düzenlenecek

Merkel ile ortak basın toplantısı düzenleyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından Neue Wache Anıtı’nı ziyaret ederek çelenk bırakacak.

Ziyaretinin 3. gününde ise Merkel ile kahvaltıda tekrar bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Camii’nin açılışına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Eylül'e kadar sürecek olan ziyareti 7 yıl sonra gerçekleştirilen ziyaret olması bakımından önem taşıyor.

Kaynak: AA