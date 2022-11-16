Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 07:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Scholz, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.
Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yer aldı.
Etiketler: Almanya Olaf Scholz Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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