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Cumhurbaşkanı Erdoğan Akşener ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Akşener, Balıkesir programını iptal ederek gelişmeleri takip etmek üzere Ankara'ya dönüyor.
İyi Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, İdlib'de meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Sayın Genel Başkan, Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya dönüyor" denildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 01:04
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