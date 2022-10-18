AK Parti’de gözler 28 Ekim'de.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Vizyon Belgesini açıklayacak. Programda 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu öne çıkacak.

Uzun süren çalışma tamamlandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertan Aydın'ın başkanlığındaki ekip, vizyon belgesi metnini AK Parti Strateji Ekibi’ne sundu. Metne son şekli verildi.

AK Parti'nin vizyon belgesi kamuoyuna açıklanacak. Vizyon belgesi, partinin seçim beyannamesine giden yolda ilk adım olarak niteleniyor.

Peki vizyon belgesinde hangi başlıklar var?

Önce AK Parti'nin 20 yılı hatırlatılacak. Tamamlanan icraatlar arasında öne çıkanlar vurgulanacak.

Ve gelecek dönem planları.

Vizyon belgesinin büyük kısmında projelere yer verildi. Seçime kadar yapılacak olanlar ve seçimden sonra tamamlanması planlanan projeler sıralandı.

Programa tüm sosyal kesimler davet edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyon belgesini açıklayacağı program Ankara Arena’da yapılacak. Katılımın da yoğun olması bekleniyor.

İş insanları, sanatçılar, sporcular, dini liderler konuklar arasında yer alacak. Tüm sosyal kesimlerden temsilciler salonda olacak Konuklara “Yeni Yüzyılda Türkiye’yi birlikte inşa edelim” mesajı verilecek.

AK Parti seçim bildirgesini ise daha sonraki bir tarihte açıklayacak.