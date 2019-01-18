Amerika Birleşik Devletleri'nden Senatör Lindsey Graham temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi.

İlk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından kabul edilen Graham, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Graham bu görüşme sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile de görüşecek.

Graham’ın açıklamaları tepkiyle karşılanmıştı

Görüşmelerde, Suriye'deki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınıyor. Senötör Graham'a Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin kırmızı çizgiler ve hassasiyetleri aktarılıyor.

ABD'li senatör Graham'in ziyaret öncesinde terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren açıklamalar yapması Ankara'da tepki ile karşılanmıştı.

Kaynak: TRT Haber