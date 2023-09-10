Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB üyesi ülkeler bizi 50 yıldır oyaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Fas'a geçmiş olsun diyorum. 6 ay önce asrın felaketini yaşamış bir ülke olarak tüm imkanlarımızla yardıma hazırız.

18. G20 liderler zirvesini tamamlamış bulunuyoruz. Hindistan'ı tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen uluslararası basın toplantısında konuşuyor. https://t.co/hPy4suBJsP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 10, 2023

Bu seneki temamız tek dünya tek aile tek gelecek oldu. Çevre sorunlarını istişare ettik. İklim değişikliği biyolojik çeşitlilik özellikle de bunun kaybı, gezegen krizi etkisini daha fazla hissettiriyor. Orman yangınlarından sel felaketlerine kadar geniş bir yelpazede bunun yıkıcı sonuçlarını zaten görüyoruz. Dünyamızıın ortak geleceğini etkileyen bu meselelerde elimizi taşın altına koyuyoruz.

"Sıfır Atık projemiz G20'de önemli bir yer buldu"

Paris İklim Anlaşması ve Net Sıfır Emisyon projeleriyle en fazla katkıyı yapan ülkeler arasındayız. Yenilenebilir kurulu güç bakımından Avrupa 5.'si, dünya 12.'siyiz. Enerji anlamında yaptığımız yatırımlar yıllık 90 milyon ton sera gazı emisyonunu engelledi. Hedefimizi iki katına çıkardık. Erozyonla mücadelede dünyada lider ülkelerden biriyiz. Daha yeşil, daha temiz, daha yaşanır bir dünya için çalışıyoruz.

Eşim Emine Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz Sıfır Atık projemiz 5 uluslararası ödüle layık görüldü. Küresel bir harekete dönüştü. G20 bildirgesinde Sıfır Atık projelerinin önemine dikkat çekildi.

"Denizlerimiz mülteci mezarlığı oldu"

İnancımız, kültürümüz ne olursa olsun hepimiz 8 milyarlık bir ailenin ferdiyiz. Açlıktan çocukların öldüğü, denizlerimizin hızla devasa bir mülteci mezarlığına dönüştüğü, savaşlar dolayısıyla milyonların evlerini terk ettiği, insan hayatının değersizleştiği bir dünyada hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz. Yerinden edilenlerin ülkelerine dönüşü sağlanmalı. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz.

Milli gelire oranla dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz. 4 milyon madura sahip çıkıyoruz. Suriye'nin kuzeyini terörden temizleyerek insanları göçe zorlayan asıl nedenleri kaynağında ortadan kaldırıyoruz. 600 bine yakın Suriyeli güvenli, gönüllü şekilde vatanına geri döndü. İnşallah daha da artacaktır.

"Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için çalışıyoruz"

100 binlerce insanın canına mal olan Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Pek çok diplomatik hamleye imza attık. 33 milyon ton tahıl uluslararası piyasalara ulaştırıldı. Girişim sayesinde gıda krizinin önüne geçtik. Girişim 3 kez uzatıldı. Hafta başında Soçi'ye yaptığım ziyarette Putin ile bu meseleyi bir kez daha konuştuk.

Rusya Katar ve Türkiye olarak Afrika'da sıkıntı çekenlere 1 milyon ton tahılın ulaştırılmasını istiyoruz. Gerilimi tırmandıracak her türlü hareketin engellenmesi önemlidir. Rusya'nın dışlandığı bir çözüm gerçek dışıdır. Zirve bildirgesinden ülkemizin tüm bu çabalarından takdirle bahsedildi. Afrika'lı kardeşlerimizin G20 üyeliğini tebrik ediyor, hoş geldiniz diyorum.

[Batı'da artan İslam düşmanlığı]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılması fikir özgürlüğü değil çok açık bir provokasyondur, nefret suçudur. Hiç kimse bizden buna sessiz kalmamızı bekleyemez.https://t.co/PDBInnLmYx pic.twitter.com/ULxPTYr2s6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 10, 2023

"Müslümanları hedef alan saldırılar batı ülkelerinde bir nefret furyasına dönüşmüştür"

Müslümanları hedef alan saldırılar batı ülkelerinde artık tahammül sınırlarını aşmış, bir nefret furyasına dönüşmüştür. Bu barbarlık karşısında çoğu ülke 3 maymunu oynamaktadır. Polis korumasında Kuran-ı Kerim yakılması çok açık bir provokasyondur.

Hiçbir kimse bizden sessiz kalmamızı bekleyemez. Tüm ülkelerin artık daha kararlı politikalar izlemesi gerektiğine inanıyorum. Kanun gerekiyorsa süratle yapılmalıdır. Dost acı söyler prensibinden hareketle hakikatleri tüm açıklığıyla söylemeyi bir görev biliyorum. Başta BM olmak üzere tüm platformlarda bu konuyu dile getiriyoruz.

" Türk demokrasisinin gücünü seçimlere olan rekor katılımla gördük"

Yüzde 90'ları bulan rekor katılımla gerçekleşen 14-28 Mayıs seçimlerimiz, Türk demokrasisinin gücünü ve milletimizin iktidarımıza olan güvenini gördük. OVP hem içerde hem de yurt dışında takdirle karşılandı. Dünya Bankasından yapılan açıklama bunu gösteriyor. 18 milyar dolarlık yeni bir yatırım paketini eklediler.

Ülkemize yönelik ön yargılar kırıldıkça yeni kurumlar da eklenecektir. Uluslararası yatırımların daha da arttığını hep birlikte göreceğiz. Türkiye Yüzyılı hedefimizden asla kopmayacağız.

Ermenistan'ın attığı adımlar doğru değil. Bunu kabullenmek mümkün de değil. Biz de olumlu bakmıyoruz. Yarın Paşinyan ile görüşeceğim. Bu konuda uyarı yapmalarını ve kesinlikle böyle bir seçimin mümkün olmadığını ifade edeceğiz. Görüştüğüm hiçbir ülke zaten bunu kabul etmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Biden'la bir görüşmemiz oldu. F16 konusunu da görüştük. İşi alıyorlar götürüyorlar ‘İsveç de İsveç’ diyorlar. Siz her şeyi ‘kongre kongre’ diyorsunuz. Benim de kongrem TBMM. Meclis’ten bu tür bir karar geçmediği sürece benim evet demem mümkün değil. pic.twitter.com/7UgR8MF2hw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 10, 2023

"İsveç'in üyelik kararını TBMM verecek"

Biden ile ayaküstü de olsa görüştük. F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıp götürüp İsveç de İsveç diyorlar. Bu yaklaşım bizi üzer. Vereceğim tek bir cevap var, her şeye kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. TBMM'den böyle bir karar geçmediği sürece ben bir şey diyemem. Tek başına karar verecek bir durumda değilim. Meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayım. Üyelik kararını TBMM verecek.

Özellikle Orta Doğu ile ilgili koridor çalışmasında BAE dahil Suudi Arabistan ile bu çalışmaları yürüteceğiz. Körfez ziyaretinde 50 milyar dolarlık 13 anlaşma imzalamıştık. İş birliğimiz çok daha güçlü bir konuma ulaştı. Daha da iyi olacak.

Depremzedelerin bir an önce konutlarına kavuşması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Hedefimiz 1 ile 2 yıl içerisinde tamamlamak. Dikey değil, yatay mimariyle bu yapıları yapacağız.

"50 yıldır Avrupa Birliği bizi oyaladı"

Avrupa Birliği (AB) meselesini tabi ki görüştük. Charles Michel'in bu konuda tek başına karar verme yetkisi yok. AB ülkeleri bizi bu konuda 50 yıl oyalamıştır. Hala da oylamaya devam ediyor. Sonuç olarak Türkiye olarak biz yolumuza devam ederiz."

Dünya 5'ten büyüktür. Burada sadece Amerika, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa olsun istemiyoruz. 5 tane üyenin iki dudağının arasına dünyayı sıkıştırmayalım.