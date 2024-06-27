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Gündem
DHA 27.06.2024 04:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya’yı 2-1 mağlup ederek gruptan ikinci olarak çıktığı karşılaşmanın ardından soyunma odasında Ay-yıldızlı ekiple telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya’yı 2-1 mağlup etti ve gruptan ikinci olarak çıktı.

Müsabakanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli futbolcular ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Takımı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya maçı için de başarı diledi.

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024'te son 16 turunda
A Milli Futbol Takımımız EURO 2024'te son 16 turunda

Galibiyetin ardından yapılan görüşmede oyuncuların yanında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı.

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Recep Tayyip Erdoğan A Milli Futbol Takımı Çekya EURO 2024
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