Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “10 Bin Hatim, 100 Bin Dua” Konseptiyle Geleneksel Kadir Gecesi programında konuştu.

"Hiçbir şey Türkiye'nin istiklalinden, Türk milletinin istikbalinden daha mühim değildir." diyen Erdoğan, "Birileri ne yaparsa yapsın, biz 82 milyonun her bir ferdini Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini vereceğiz. Bir daha asla bu ülkenin genç yüreklerinin umutlarını, heyecanlarını sokak kavgasına kurban veremeyiz." ifadelerini kullandı.

"Kudüs'e yönelik devlet terörü pervasızca sürdürülüyor"

"Coğrafyamızın farklı bölgelerinde her gün beş kez aynı kıbleye yönelen, aynı safta birbirine kenetlenen, aynı peygambere, aynı kitaba, aynı yaratıcıya inanan insanlar, çoğu zaman bir hiç uğruna birbirlerinin kanını döküyor. Filistin'de, ilk kıblemiz Kudüs'e yönelik devlet terörü, tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca sürdürülüyor."

Bakınız emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emanetin ehli Binali Yıldırım kardeşimizdir ve uluslararası camiada yeri olacak ve uluslararası ülkelerde en önemli şehirlerden bir tanesi İstanbul'a yakışacak bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz Binali Yıldırım kardeşimizi belirledik ve oylar biliyorsunuz çalındı. Oylar çalındığı için de böyle bir seçime şu anda ihtiyaç duyuldu."

"Adalet Bakanlığımızın çalışması var"

Erdoğan, Af talebiyle ilgili ise, "Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var." diye konuştu.

Kaynak: AA